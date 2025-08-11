ВиК ремонт блокира Брезовско шосе

Поради авариен ремонт на ВиК – Пловдив, се затваря за движение пътното платно на ул. „Брезовско шосе“, в участъка от кръстовището с бул. „Северен“ до кръстовището с ул. „Веслец“, информират от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Временната организация на движение се въвежда за времето от 18:30 ч. до 22:00 ч. на 11.08.2025 г.

Маршрутите на автобусни линии №15 и №9, се променят както следва:

Линия№ 15

Посока: кв. „Прослав“ – ИЗК „Марица“

Спирка №48 – Водната палата, спирка №49 – Панаира, спирка №50 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (изток) – последна.

В обратна посока

Спирка №50 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (изток), обратен завой на кръговото кръстовище на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Дунав“, спирка №7 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел „Марица“, и по маршрута утвърден с с общинската траспортна схема.

Линия№ 9

жк „Тракия“ А12 – бул. „Северен“

Спирка №48 – Водната палата, спирка №49 – Панаира, спирка №50 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (изток) – последна.

В обратна посока

Спирка №50 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (изток), обратен завой на кръговото кръстовище на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Дунав“, спирка №7 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел „Марица“, и по маршрута, утвърден с общинската траспортна схема.