Ограничават движението на кръстовище в „Северен“

В периода от 15 до 30 ноември се въвежда временна организация на движението на кръстовището на ул. „Брезовско шосе“ и бул. „Северен“, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Пътните превозни средства, включително и автобусите от масовия градски транспорт, ще се пропускат поетапно заради премахването на стара канализационна шахта в средата на кръстовището и преасфалтиране на участъка.

Ограничаването на движението се налага заради извършване на финални дейности по проекта „Реконструкцията на канализационната и водопроводната мрежа по бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“, част от Интегрирания проект за водите на град Пловдив, етап 1.