До дни асфалтират кръстовището на „Брезовско шосе“

Приключват дейностите по преасфалтирането на зоната на археологията на „Брезовско шосе“. В следващите дни предстои преасфалтиране на кръстовището на бул. „Северен“ и ул. „Брезовско шосе“.

Това налага да бъде ограничено преминаването на пътни превозни средства през следващите няколко дни, информират от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Първоначално ще бъде затворена западната част на кръстовището, от страната на „Кауфланд“, а след приключване на работата там, ще бъде затворена източната част.

Заради частичното затваряне на кръстовището на ул. ,,Брезовско шосе“ с бул. ,,Северен“, в четвъртък маршрутите на автобусни линии № 9 и 15 се променят както следва:

Линия №9

Посока: ЖК ,,Тракия“ А12 – Завод ,,Гагарин’‘

Бул. ,,Цар Борис III Обединител“ спирка №50 – Обрейкови – изток, последна“

Посока: Завод ,,Гагарин ‘‘ – ЖК ,,Тракия“ А12

Обратен завой на кръговото кръстовище на бул. ,,Дунав“ с бул. ,,Бул. Цар Борис III Обединител“ спирка №50 – Обрейкови – запад първа, и по маршрута от общинската транспортна схема.

Линия №15

Посока: Кв. ,,Прослав‘‘- ИЗК ,,Марица“

Бул. ,,Цар Борис III Обединител“ спирка №50 – Обрейкови – изток, последна

Посока: ИЗК ,,Марица“ – Кв. ,,Прослав’‘

Обратен завой на кръговото кръстовище на бул. ,,Дунав“ с бул. ,,Бул. Цар Борис III Обединител“ спирка №50 – Обрейкови – запад първа, и по маршрута от общинската транспортна схема.