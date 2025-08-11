Посрещнаха Дани Каназирева с плюшено зайче в съда

Лично председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков ѝ връчи подарък при вливането ѝ в редиците на административните съдии в Пловдив

Дани Каназирева официално встъпи в длъжност като съдия в Административен съд – Пловдив. На церемонията, проведена днес, тя беше приветствана с усмивки, аплодисменти и символичен подарък – бяло плюшено зайче с розова панделка, поднесено лично от председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков и колеги като жест на топло посрещане и пожелание за успех в новия професионален етап.

Както Под тепето ви съобщи в началото на месец юни т. г. стана ясно, че тя се класирана за административен съдия от публикуваните резултати в конкрус на Висшия съдебен съвет.

Каназирева е една от тримата нови магистрати, които ще попълнят съдийския състав на Административен съд – Пловдив, заедно с Кирилка Димитрова и Светлозара Стойнова. Те са сред 18-те административни съдии, спечелили конкурс, обявен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет през декември 2024 г.

В емоционално обръщение в социалните мрежи Каназирева сподели, че встъпва в длъжността „с чувство на дълбока отговорност и признателност“. Тя подчерта, че това е резултат не на случайност, а на „дългогодишни усилия, лични и професионални изпитания и постоянство“.

„Днес съм точно там, където винаги съм искала да бъда. Политиката никога не успя да замени любовта ми към професията, но ме научи да разпознавам истината от лъжата и стойностното от показното. Оттук нататък пътят ми принадлежи на съдебната система“, написа тя.

Каназирева е завършила „Право" в ПУ „Паисий Хилендарски" през 2003 г., доктор по конституционно право, с над 19 години юридически стаж. Работила е като юрисконсулт, адвокат, областен управител на област Пловдив и народен представител в три поредни Народни събрания, припомнят от Административния съд под тепетата.

С този ход Каназирева, като бившият политик и областен управител на Пловдив, започва нов етап в професионалния си път, а необичайният подарък в първия ѝ ден на работа добави човешка и емоционална нотка към официалното събитие.

Ръководството и колективът на Административен съд – Пловдив пожелаха на новите съдии здраве, професионализъм и устояване на принципите на правото и върховенството на закона.