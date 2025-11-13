Общинският съветник от ПП–ДБ адв. Веселина Александрова съобщи, че е внесен проект за решение в Общинския съвет – Пловдив, с който групата настоява два свободни общински терена в съседство с Хуманитарната гимназия да бъдат определени за образование, а не за паркинг.

Припомняме, че още през юни, когато бе лансирана идеята за паркинг от управата на града, Съветниците от ПП$БД призоваваха за оттегляне на решението за парцела до Хуманитарната гимназия, като заявиха, че подозират договорка между ГЕРБ и ДПС, а на мястото ще изникне многоетажна административна сграда.

Според адв. Александрова, въпреки твърденията на общината, има реална възможност за изграждане на нова сграда за основно училище „Княз Александър I“ без да се разрушава дворът и спортните площадки на гимназията.

„Има къде и има начин да се запази и дворът на училището, и да има място за всички 2000 ученици. Сега е моментът Общинският съвет да действа – преди багерите да изринат игрищата“, коментира Александрова.

Предложението е изготвено с помощта на гл. ас. арх. Антонина Илиева от катедра „Обществени сгради“ в УАСГ. Анализът ѝ показва, че двата съседни имота – на бивше детско заведение (по-късно ТЕЛК) и на бившето Турско училище – позволяват оформянето на общ учебен кампус от три терена.

Идеята предвижда нов корпус за Хуманитарната гимназия, в който да се обучават учениците от ОУ „Княз Александър I“, свързан с основната сграда чрез „топла връзка“ тип пешеходен мост над ул. „4-ти януари“. Запазват се историческата сграда на Турското училище от 1929 г. и всички спортни площадки в двора.

„Така ще осигурим едносменен режим, ще запазим паметник на културата и ще дадем на децата повече място за движение“, подчерта Александрова.