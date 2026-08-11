Арестуваха директор на училище в Столипиново

Атанаска Николова-Темелкова е задържана за 24 часа заради четири договора за ремонти за над 330 000 лева

Окръжна прокуратура – Пловдив разследва директорката на СУ „Найден Геров“ Атанаска Николова-Темелкова за длъжностно престъпление, свързано с възлагането на ремонтни дейности в училището.

Досъдебното производство е образувано по чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс – за нарушение на правилата при изпълнение на служебните задължения. Според прокуратурата става дума за нарушаване на Закона за обществените поръчки при сключването през 2025 г. на четири договора с частни фирми за ремонт на части от сградата на училището.

Общата стойност на договорите надхвърля 330 000 лева.

На 10 август служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив са извършили претърсвания в кабинета на директорката и в жилището ѝ. Иззети са документи и други веществени доказателства.

Атанаска Николова-Темелкова е била задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР. Днес, 11 август, предстои да ѝ бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление, съобщиха от Прокуратурата в Пловдив.

Наблюдаващият прокурор Тодор Павлов е определил спрямо нея мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 10 000 евро.

Отделна поръчка е била прекратена

В публичния регистър на ЦАИС ЕОП фигурира процедура с предмет „Изпълнение на ремонтни работи на СУ „Найден Геров“ – гр. Пловдив“, в която възложител е самото училище, представлявано от директора.

Процедурата е прекратена на 5 март 2025 г.

Впоследствие, през същата година, са сключени четири договора за ремонтни дейности, чиято обща стойност надхвърля 330 хил. лева.

Именно обстоятелствата около тези договори са предмет на настоящото разследване. От прокуратурата засега не посочват имената на фирмите, отделните стойности на договорите или конкретните нарушения, които се разследват по всеки от тях.

Разследването трябва да установи дали при възлагането на ремонтите са били нарушени правилата на ЗОП и как са били разходвани средствата.

Над 1,5 млн. лева за нов физкултурен салон

СУ „Найден Геров“ е едно от училищата в Пловдив, в които през последните години се реализират значителни инвестиции в материалната база.

По програма на Министерството на образованието и науката за училището са одобрени 1 529 064 лева за изграждането на нов физкултурен салон.

Този проект е отделен от четирите договора за над 330 хил. лева, които са в основата на прокурорското разследване.

Училището вече е влизало в полезрението на Прокуратурата

Случаят връща вниманието към СУ „Найден Геров“, което вече беше в центъра на сериозен скандал – Дават пловдивско училище на Прокуратурата. През 2023 г. проверка на МОН установи, че в училището са били нанасяни оценки и данни за присъствие на ученичка, която вече е била починала. Заради случая тогавашната директорка Диана Гавазова беше дисциплинарно уволнена – Уволниха директора на училището, писало оценки на починало дете.

Атанаска Николова-Темелкова не е директорката от този случай. Тя поема ръководството на СУ „Найден Геров“ през септември 2024 г.

Сегашното разследване е за действия, извършени през 2025 г., и е свързано с начина, по който са възлагани и изпълнявани ремонтите в училището.

По досъдебното производство продължават действията по разследването.

Снимки: СУ „Найден Геров“