Прокуратурата: Образувано е дело за умишленото убийство на 37-годишния мъж край Младежкия хълм

Делото е образувано за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс – умишлено убийство

От държавното обвинение съобщават, че на 4 август около 17:20 часа на телефон 112 е подаден сигнал за мъж в безпомощно състояние в района на Младежкия хълм. Пострадалият е бил транспортиран в болница, където няколко часа по-късно е починал.

Според първоначалната информация по тялото на 37-годишния мъж са били установени видими следи от насилие.

От прокуратурата уточняват, че се извършват активни действия по разследването за изясняване на всички фактически обстоятелства по случая и установяване на извършителя или извършителите.

Случаят стана известен вчера, когато Под тепето съобщи, че в подножието на Младежкия хълм е открит мъж в тежко състояние, който по-късно е починал в болница.

Намериха убит 37-годишен мъж в подножието на Младежкия хълм

По-късно, позовавайки се на свои източници, близки до разследването, медията съобщи и за една от проверяваните версии – че престъплението може да е свързано със сексуални мотиви и че жертвата е била примамена чрез интернет приложение за запознанства. Към този момент тази информация не е официално потвърдена от разследващите органи.

Версия: Убийството на Младежкия хълм заради сексуалната ориентация на жертвата

Очаква се при установяване на конкретни лица, привлечени като обвиняеми, прокуратурата да поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Очаква се и допълнителна информация от разследващите органи за развитието на случая, мотивите за престъплението и извършителите.