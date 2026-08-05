Умишлено убийство е било извършено вчера на територията на Младежкия хълм. Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишленото умъртвяване на 37-годишен мъж. Според информацията на държавното обвинение, тежкото престъпление е извършено на 4 август.

Вчера около 17,20 часа на тел. 112 е бил подаден сигнал за това, че в подножието на Младежкия хълм е открит мъж в безпомощно състояние. Той е бил откаран в болницата, където е починал няколко часа по-късно. Според първоначалната информация по тялото на 37-годишния мъж е имало видими следи от насилие.

Извършват се активни действия по разследването за установяване на фактическите обстоятелства по случая и на извършителите, съобщават на този етап единствено от прокуратурата.