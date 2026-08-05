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Намериха убит 37-годишен мъж в подножието на Младежкия хълм

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:06ч, сряда, 5 август, 2026
0 309 Преди по-малко от минута
полицейска линия

Умишлено убийство е било извършено вчера на територията на Младежкия хълм. Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишленото умъртвяване на 37-годишен мъж. Според информацията на държавното обвинение, тежкото престъпление е извършено на 4 август.

Вчера около 17,20 часа на тел. 112 е бил подаден сигнал за това, че в подножието на Младежкия хълм е открит мъж в безпомощно състояние. Той е бил откаран в болницата, където е починал няколко часа по-късно. Според първоначалната информация по тялото на 37-годишния мъж е имало видими следи от насилие.

Извършват се активни действия по разследването за установяване на фактическите обстоятелства по случая и на извършителите, съобщават на този етап единствено от прокуратурата.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:06ч, сряда, 5 август, 2026
0 309 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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