Асфалтират последния участък от Рогошко шосе

Започна полагането на новата асфалтова настилка на Рогошко шосе в участъка от моста над река Пясъчник до моста на Адата, съобщи кметът Костадин Димитров.

Строителните дейности са съсредоточени върху осъществяването на последния етап от цялостната реконструкция на Рогошко шосе на територията на община Пловдив. Преди асфалтирането на тази отсечка беше изградена изцяло нова подземна инфраструктура, укрепена беше и пътната основа. Предстои изпълнението на нови тротоари и подмяната на уличното осветление, като старите стълбове и натриевите лампи ще бъдат заменени с енергийно ефективни LED осветителни тела.

Вече са финализирани първите два етапа от реконструкцията, които обхващат участъка от границата с община „Марица“ до района на Траурен парк „Север“, включително укрепването на моста над река Пясъчник.

Цялостният проект обхваща 4,4 километра от Рогошко шосе и включва изграждането на нова пътна конструкция, подземни комуникации, нова кабелна инфраструктура, модерно улично осветление и тротоари.