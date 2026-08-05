ДБ-Пловдив с призив към Румен Радев за Панаира

Пловдивската структура на Демократична България излезе излезе публично обръщение до премиера Румен Радев след решението на ВКС относно Международен панаир- Пловдив и резултатът от него- бъдещето на изложението да бъде в ръцете на финансовия министър. От партията призовават министър-председателя да защити публичния интерес.

„Призоваваме премиера Румен Радев да изпълни обещанието си, че ще се бори с олигархията. Призоваваме го като премиер да защити обществения интерес. Днес чрез министъра си, Гълъб Донев, Радев има шанс да докаже, че не е излъгал българите. Днес трябва да изпълни функциите си и да защити Международен Панаир Пловдив от Георги Гергов. Според Върховния касационен съд именно министър Донев трябва да води делото срещу опитите на Гергов да овладее окончателно Панаира и да получи властта да го ликвидира. Тази битка я водим вече 5 години – от 2021 година, когато през уж безобидни решения на Общинските съвети в Пловдив и Варна се активира схемата на Гергов за придобиване на 79 % от Панаира. Минахме през различни министри, през множество дела, а сега всичко свършено може с лека ръка да бъде унищожено“, се казва в призива на ДБ-Пловдив до Радев.

„От министър Донев се изисква само да потвърди дали потвърждава извършените до момента действия в защита на обществения интерес. Извинение за обратното не може да има“, допълват от Демократична България.