Отбелязваме Преображение Господне

Християните свързват този ден с промяната и надеждата за нещо ново и по-добро

Празнуват Сотир, Сияна и Светла

Според евангелията Иисус Христос отвежда със себе си учениците Петър, Яков и Йоан в планината Тавор. Докато Иисус се молел 3-мата ученици заспали, а когато се събудили, видели своя учител напълно преобразен.

Според народните традиции, за Преображение се казва, че краят на лятото наближава и идва есента. Денят символизира трайното преобразяване в природата. След Преображение в миналото повече не се къпели в реките и езерата, защото водата се преобръщала и ставала студена. Преображение Господне е времето, когато денят видимо намалява и хората се подготвят за студените дни. Слънцето се обръща от лятото към зимата, щъркелите се събират, за да отлетят към топлите земи.

На този ден се бере първото грозде и се раздава на близки и съседи, след като се прикади от свещеника в църквата.

В миналото през нощта майките държали децата си будни, карали ги да гледат към небето и да се помолят за голямо богатство и късмет. Според поверието, в тази нощ се отваря небесната врата на Рая и Господ се показва през нея. Каквото човек си пожелае, то ще му бъде дадено, но само праведният може да види тази врата.

На този ден имен ден празнуват Сотир, Спас, както и всички, чието име е свързано с името на Иисус Христос – Христин(а), Християн(а), Христо и т.н, както и всички имена, отразяващи славата Господна, като Сияна (Божествено сияние), Светлин и Светла.