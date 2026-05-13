Кабинетът на премиера Румен Радев реши да назначи нови губернатори във всички 28 области в страната на днешното си заседание. Министерски съвет освободи досега действащите областни управители, за да сложи свои на ключовите позиции.

Избраникът на Румен Радев за Пловдив област е Георги Янев. Според визитката му той е експерт в сферата на държавното управление и националната сигурност с над 30 години опит. Професионалната му кариера преминава през системите на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“. Бил е главен секретар на Областна администрация – Пловдив, в периода 2021 г. – 2024 г.

Рокада в областните администрации бе една от основните точки в предварително обявения дневен ред на правителственото заседание.