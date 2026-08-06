България ще бъде представена от шест лодки и 16 гребци още в първия състезателен ден

660 млади състезатели от 55 държави излизат на старта в Пловдив

След официалното откриване на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години снощи, днес – четвъртък, 6 август, Гребният канал в Пловдив ще посрещне първите официални стартове.

Състезателният ден започва в 08:00 часа, когато ще бъдат дадени стартовете на предварителните серии във всички дисциплини. В програмата са включени общо 14 класа лодки, а след сериите ще започнат и репешажите за част от екипажите.

Пловдив е домакин на шампионата от 6 до 9 август, като входът за зрителите е свободен през всички състезателни дни. На Гребната база ще се съберат 660 състезатели от 55 държави, което превръща първенството в едно от най-големите международни спортни събития у нас през тази година.

България ще участва с рекордните шест лодки и 16 състезатели. Още в първия ден на вода ще излязат Даниел Маринов на скиф при юношите, Румяна Стоянова на скиф при девойките, двойката скул на Илиан Николов и Петър Пенков, както и българските четворки при юношите и девойките.

Най-многобройната дисциплина на шампионата ще бъде двойката скул при юношите, където за отличията ще спорят 33 екипажа – най-големият стартов списък на първенството.

Всички резултати, стартови списъци и класирания ще се публикуват в реално време на официалната платформа на World Rowing.