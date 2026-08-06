27-годишен опита да избяга от полицията, разследват го за дрога за над 14 000 евро

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем мъж на 27 г. за това, че на 03.08.2026 г. на две места в гр. Сопот, обл. Пловдив – в апартамент и във вилна постройка в местността Бялата глина, е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – марихуана, с общо тегло 1413 грама, на обща стойност 14 454 евро – престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Той е привлечен като обвиняем и за това, че на 03.08.2026 г. в гр. Сопот, обл. Пловдив, е попречил на орган на властта – двама полицейски служители, като не изпълнил разпореждане да не нарушава обществения ред – престъпление по чл. 270, ал.1 от Наказателния кодекс.

На 3 август 2026 г. около 15,40 часа в землището на гр. Сопот, обл. Пловдив, полицейски служители спрели за проверка лек автомобил, управляван от 27-годишния мъж. Те поискали документите му за самоличност, при което той отказал да ги предаде, започнал да нарушава обществения ред, като викал и буйствал, след което слязъл от автомобила и се опитал да избяга. През това време хвърлил на земята три найлонови пакетчета със зелена суха тревиста маса, която при полевия наркотест е реагирала на марихуана. При извършени процесуално-следствени действия в условията на неотложност в апартамент и във вилна постройка в околността на гр. Сопот, обитавани от него, са били намерени и иззети още полиетиленови черни пликчета, съдържащи суха зелена суха тревиста маса – марихуана. Наркотичното вещество е с общо тегло 1413 грама на обща стойност 14 454 евро.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.