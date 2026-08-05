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Спипаха шест заведения в нарушения в квартал Капана

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:03ч, сряда, 5 август, 2026
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Шест заведения са били хванати в нарушения от екип на Пловдивския общински инспекторат, извършил изненадваща проверка в квартал Капана в късните часове на съботната вечер.

„Основното нарушение, установено по време на акцията, е разполагането на маси и столове извън площта, посочена в издадените разрешения за ползване на общинска собственост“, съобщи шефът на инспектората Пламен Спасов.

В хода на проверката са съставени общо шест констативни протокола – четири за разполагане на маси и столове извън разрешената площ и два за неспазване на работното време.

За констатираните нарушения на управителите на фирмите, стопанисващи неизрядните обекти ще им бъдат връчени актове за установяване на административни нарушения. Съгласно действащата нормативна уредба, за разполагане на маси и столове извън разрешената площ е предвидена санкция в размер на 3 067,75 евро (6000 лева), а за неспазване на работното време – 2 556,46 евро (5000 лева).

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:03ч, сряда, 5 август, 2026
0 150 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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