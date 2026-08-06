Жега в Пловдив и на 6 август – жълт код за високи температури

Термометрите в областта ще достигнат 35–37 градуса, а синоптиците предупреждават за опасно горещо време в равнинните райони

Жегата в Пловдив продължава. За 6 август 2026 г. Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за високи дневни температури в област Пловдив.

В равнинната част на региона се очакват максимални стойности между 35° и 37°, като предупреждението важи за Пловдив и редица общини в областта, сред които Марица, Калояново, Асеновград, Садово, Брезово, Съединение, Раковски, Първомай, Стамболийски и други.

В четвъртък сутринта времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но за района на Пловдив не се очакват валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток.

Максималните температури в града ще бъдат около 32°–35°.

Слънцето ще изгрее в 6:23 ч. и ще залезе в 20:41 ч. Продължителността на деня ще бъде 14 часа и 18 минути.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

Заради високите температури специалистите препоръчват да се избягва продължителното излагане на слънце в най-горещите часове на деня, да се приема достатъчно количество течности и да се полагат допълнителни грижи за малки деца, възрастни хора и хора с хронични заболявания.

Снимка: Genadi Tonchev