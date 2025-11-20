Заместник-председателят на Възраждане в Общински съвет-Пловдив става такъв за новата група „Свободен избор“

Напусналите вкупом партията, номинират Елена Грозданова да остане на поста, но вече като зам.-председател на местния парламент от новосформираната група

Като извънредна точка в дневния ред за заседанието на Общински съвет–Пловдив днес, новосформираната политическа група „Свободен избор“ внесе предложение за избор на нов зам.-председател на местния парламент.

Името, което групата предлага, е Елена Грозданова – досегашен зам.-председател от квотата на „Възраждане“, която заедно с останалите четирима съветници напусна партията преди ден.

Решението идва в резултат на разрив в групата и публично заявено несъгласие с политическия стил и вътрешнопартийните механизми на „Възраждане“. Новата група заявява, че ще работи „независимо, прозрачно и в интерес на пловдивчани“.

От централата на партията в София реагираха остро, определяйки действията на съветниците като „предателство“ и призовавайки ги да напуснат Общинския съвет, тъй като „мандатът им не е личен, а резултат от доверието към партията“.

Според официалната позиция групата „Свободен избор“ обслужва чужди политически интереси и ще работи „в разрез с националната кауза“.