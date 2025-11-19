„Свободен избор“. Така ще се казва новата група на вече бившите общински съветници от партия „Възраждане“ в местния парламент. Това става ясно от внесено в извънреден порядък от предложение в ОбС от председателя на новата група Господин Апостолов за избор на зам.-председател.

Изпълняващата тази длъжност досега Елена Грозданова ще продължи да заема поста, но от „Свободен избор“.

Както по-рано днес стана ясно, съветниците дружно напуснаха партията, за да основат новата си група заради натиск от София за гласуване „под диктовка“.

„Това решение не е продиктувано от лични или партийни интереси, а е резултат от дълбоко несъгласие с начина на вземане на решения, както и с подхода към местната политика, управлението и развитието на местната структура. През последните месеци многократно бяхме поставяни в ситуация да гласуваме по предварително наложени политически линии, които не отразяват нито нашите убеждения, нито интересите на гражданите на Пловдив. Не оспорваме правото на всяка политическа сила да следва собствена линия, но когато националният ѝ образ и приоритети влизат в разрез с местните потребности, правото на свободен избор става ключово. Натискът за гласуване „под диктовка“ противоречи на основния принцип, който сме поели като отговорност — да работим честно, прозрачно и в интерес на пловдивчани“, заявиха през деня днес бившите съветници от „Възраждане“.

По-късно през деня днес от парламентарно представената политическа сила излязоха с позиция по повод разпада в Пловдив. “В този свободен избор няма нищо свободно”, коментираха от партията.

„Призоваваме и петте общински съветници да потвърдят “честните” си заявки към пловдивчани и да напуснат Общинския съвет, тъй като никой от тях не е попаднал в него с лични гласове (преференции), а благодарение на националната политика на “Възраждане”. За да докажат заявките си, че ще работят за пловдивчани, е редно да напуснат Общинския съвет, в който пловдивчани не са ги изпратили персонално“, заявяват от централата на партията в София и определят акта на петимата старейшини като предателство.

„Със сигурност ще сбъднат собствения си идеал обаче, да подкрепят проваления кмет на Пловдив от ГЕРБ. Намерения, които народните представители от “Възраждане” в Пловдив активно възпрепятстваха да се осъществят.