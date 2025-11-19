Правят нова група в местния парламент
Вързаждане остават без предствителство в Общинския съвет на втория по големина български град заради гласуване под диктовка от София
Изненадващо всички петима общински съветници на „Възраждане“ в Пловдив – Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова – обявиха, че напускат партията.
В официално съобщение до медиите те посочват, че решението им е мотивирано от дълбоко несъгласие с начина на вземане на решения и политическата линия на партията на национално и местно ниво. Според съветниците многократният натиск за гласуване „под диктовка“ противоречи на принципите им за честна и прозрачна работа в интерес на пловдивчани.
С напускането те обявяват, че ще формират нова политическа група в Общинския съвет, която ще се фокусира върху конструктивни решения, диалог и политики в полза на гражданите.
Съветниците подчертават готовността си за сътрудничество с всички институции и колеги, когато става въпрос за интересите на Пловдив.
остър каназиритет каза:
17:44ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:44ч
да идат да обменят опит в политиканство със Здра/ДАНИ Канзирева = звезда с бъдеще
поредните КУКЛИ каза:
18:03ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 18:03ч
с кукловод генералисимус проф. д-р пожарогасител БоБо4
БоБо5…?
БоБо9…?
Мишо каза:
17:40ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:40ч
Половината пловдивчани са от възраждане,а нямат представител в общината.Къде е свободния избор на гражданите?
– във изборната ЛИСТА на:
17:56ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:56ч
…на партия ВЪЗРАЖДАНЕ се вижда кои – следващите пет – имена са ИЗБОРЪТ НА ПЛОВДИВЧАНИ
(кристално ясен Казус, няма нужда от адвокати)
чрез ВЪЗРАЖДАНЕ те са избрани в ОбС
17:25ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:25ч
…следователно напускайки партията те ОТПАДАТ КАТО СЪВЕТНИЦИ и стават улични музиканти / астролози / НЕЩОжества.
Типичен случай на инж. БайГаньовски ОПОРТЮНИЗЪМ и лицемерни преструвки на ГЕРБавата Пета Колона
‘ каза:
17:30ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:30ч
по Листата на Възраждане за ОбС следващите ПЕТ =5= имена автоматически заемат местата на ДЕЗЕРТИРАЛИТЕ = справка изборната документация
ГЕРБ БЕЗ МАСКА!
17:36ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:36ч
Побългареният Марксизъм, а и
Побългареният Фашизъм беше по-цвете от
побългарената Демокр… КЛЕПТОкрация.