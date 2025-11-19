Правят нова група в местния парламент

Вързаждане остават без предствителство в Общинския съвет на втория по големина български град заради гласуване под диктовка от София

Изненадващо всички петима общински съветници на „Възраждане“ в Пловдив – Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова – обявиха, че напускат партията.

В официално съобщение до медиите те посочват, че решението им е мотивирано от дълбоко несъгласие с начина на вземане на решения и политическата линия на партията на национално и местно ниво. Според съветниците многократният натиск за гласуване „под диктовка“ противоречи на принципите им за честна и прозрачна работа в интерес на пловдивчани.

С напускането те обявяват, че ще формират нова политическа група в Общинския съвет, която ще се фокусира върху конструктивни решения, диалог и политики в полза на гражданите.

Съветниците подчертават готовността си за сътрудничество с всички институции и колеги, когато става въпрос за интересите на Пловдив.