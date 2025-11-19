АктуалноБългарияВластГласовеГрадътИзбор на редактораИзбориНовини

Разпад във „Възраждане“ в Пловдив – всички общински съветници напускат партията

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 15:57ч, сряда, 19 ноември, 2025
Правят нова група в местния парламент

Вързаждане остават без предствителство в Общинския съвет на втория по големина български град заради гласуване под диктовка от София

Изненадващо всички петима общински съветници на „Възраждане“ в Пловдив – Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова – обявиха, че напускат партията.

В официално съобщение до медиите те посочват, че решението им е мотивирано от дълбоко несъгласие с начина на вземане на решения и политическата линия на партията на национално и местно ниво. Според съветниците многократният натиск за гласуване „под диктовка“ противоречи на принципите им за честна и прозрачна работа в интерес на пловдивчани.

С напускането те обявяват, че ще формират нова политическа група в Общинския съвет, която ще се фокусира върху конструктивни решения, диалог и политики в полза на гражданите.

Съветниците подчертават готовността си за сътрудничество с всички институции и колеги, когато става въпрос за интересите на Пловдив.

Един коментар

  1. остър каназиритет каза:
    17:44ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:44ч

    да идат да обменят опит в политиканство със Здра/ДАНИ Канзирева = звезда с бъдеще
    Отговор
    ––––––––––––––––––––––––––––––
    поредните КУКЛИ каза:
    18:03ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 18:03ч

    с кукловод генералисимус проф. д-р пожарогасител БоБо4

    БоБо5…?

    БоБо9…?
    Отговор
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Мишо каза:
    17:40ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:40ч

    Половината пловдивчани са от възраждане,а нямат представител в общината.Къде е свободния избор на гражданите?
    Отговор
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––
    – във изборната ЛИСТА на:
    17:56ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:56ч

    …на партия ВЪЗРАЖДАНЕ се вижда кои – следващите пет – имена са ИЗБОРЪТ НА ПЛОВДИВЧАНИ

    (кристално ясен Казус, няма нужда от адвокати)
    Отговор
    –––––––––––––––––––––––––––––
    чрез ВЪЗРАЖДАНЕ те са избрани в ОбС
    17:25ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:25ч

    …следователно напускайки партията те ОТПАДАТ КАТО СЪВЕТНИЦИ и стават улични музиканти / астролози / НЕЩОжества.

    Типичен случай на инж. БайГаньовски ОПОРТЮНИЗЪМ и лицемерни преструвки на ГЕРБавата Пета Колона
    Отговор
    ––––––––––––––––––––––––––––––––
    ‘ каза:
    17:30ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:30ч

    по Листата на Възраждане за ОбС следващите ПЕТ =5= имена автоматически заемат местата на ДЕЗЕРТИРАЛИТЕ = справка изборната документация
    Отговор
    ––––––––––––––––––––––––––––
    ГЕРБ БЕЗ МАСКА!
    17:36ч, сряда, 19 ноември, 2025 в 17:36ч

    Побългареният Марксизъм, а и
    Побългареният Фашизъм беше по-цвете от
    побългарената Демокр… КЛЕПТОкрация.

    Отговор

Вашият коментар

