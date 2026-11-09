Икономическа полиция проверява кметството на пловдивското село Марково заради съмнения за злоупотреби с гориво за служебните автомобили. Акцията е проведенатази сутрин, като около десет полицейски служители са влезли в сградата и са проверили документи от деловодството.

Няма задържани и повдигнати обвинения, съобщи кметът на селото Десислава Терзиева. По думите ѝ полицаите са снимали определени документи и след това са напуснали кметството.

„Целта на такава акция в кметството е да бъде компрометирана“, коментира тя и подчерта, че админстрацията в малките населени места има ограничени правомощия, не възлага и не сключват договори за обществени поръчки.

Кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов потвърди пред медиите, че е запознат със сигнала, в който се съдържат съмнения за злоупотреба с гориво за автомобилите, използвани от кметството.

Михайлов определя като недопустима евентуалната злоупотреба със средства на данъкоплатците и изразява надежда компетентните органи да се произнесат.

Според информация на местната адмистрация метството разполага със стара УАЗ-ка, която не е в движение, и едно камионче.

Кметицата на Марково планира да даде пресконференция за проверката и за атмосферата на работа в община „Родопи“. От полицията към момента няма официална информация за резултатите от действията на Икономическа полиция.

До произнасянето на компетентните органи става дума за проверка по сигнал и съмнения за нарушения, а не за установени злоупотреби.