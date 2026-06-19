Разследването в Пловдивския университет: Как европроектът ДУЕкоС похарчи 600 000 евро за самолетни билети и хотели

Разследването в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ насочи общественото внимание към управлението на милиони евро по европейския проект ДУЕкоС. Анализ на обществените поръчки показва договор за 600 000 евро за самолетни билети и хотелско настаняване, както и редица процедури с договорени стойности над първоначално планираните бюджети.

Разследването поставя под въпрос управлението на европейски средства

Акцията на сектор „Икономическа полиция“ и образуваното досъдебно производство са свързани с обществени поръчки и изпълнението на мащабни европейски проекти в Пловдивския университет.

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При извършените претърсвания са иззети документи, свързани с проектната дейност на висшето училище, а по неофициална информация сред проверяваните е и заместник-ректорът по научната и проектната дейност проф. Невена Милева.

Проектът ДУЕкоС управлява близо 8 милиона евро

Стратегическата програма „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“ се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост и разполага с договорени средства за близо 7,9 милиона евро.

По проекта са проведени 45 обществени поръчки – за научна апаратура, лабораторно оборудване, компютърна техника, ремонти, консумативи, рекламни материали, организиране на събития, хотелско настаняване и самолетни билети.

Най-големият въпрос: 600 000 евро за самолетни билети и хотели

Най-сериозно впечатление прави обществената поръчка за самолетни билети и хотелско настаняване. Първоначално прогнозната стойност е 500 000 евро, но впоследствие договорената сума достига 600 000 евро, което представлява увеличение с 20 процента.

Подобен договор се определя като рисков заради трудното проследяване на единичните разходи, динамиката на цените и възможността за значителни разлики при резервиране на полети и нощувки.

Размерът на средствата е съпоставим с бюджета за доставка на компютърна техника за целия университет, което поставя въпроси относно икономическата целесъобразност на подобен разход.

Има и други обществени поръчки с увеличение на стойността

Освен договора за самолетни билети анализът откроява увеличения при доставки на специализирана научна апаратура, лабораторна техника, масспектрометри и ЯМР оборудване.

Внимание привличат и процедурите за рекламни материали и сувенири, както и тези за организиране на събития, при които договорените суми също надхвърлят прогнозните бюджети с около 20 процента.

Близо една трета от бюджета попада в рисковия сектор

Според анализа договорите, определени като критични или високорискови, възлизат на над 2,3 милиона евро или близо 30 процента от общия бюджет на проекта.

Предстои да стане ясно дали именно тези обществени поръчки са сред основните обекти на разследването, водено под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

До този момент компетентните институции не са съобщили официално дали има повдигнати обвинения, а проверката продължава.

Междувременно от Пловдивската Алма Матер рапространиха официална позиция, в която се казва, че От ПУ не знаят за какво е разследването във ВУЗ-а.

Очаквайте подробности от брифинга на Прокуратурата и Полицията по темата.