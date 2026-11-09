Алкохолни проби над 1,7 промила доведоха до ареста на двама водачи в Пловдив

Двама млади водачи са задържани след предизвикани катастрофи под въздействие на алкохол.

Около 8 ч. вчера пътни полицаи били насочени към пътния участък между Белащица и х. „Здравец“, заради обърнал се лек автомобил „Фолксваген“. На място униформените установили, че при произшествието няма пострадали. В ареста на Първо РУ обаче била отведена 18-годишната шофьорка, чиято проба с дрегер отчела 1,9 промила.

Четири часа по-рано в Пето РУ попаднал 21-годишен младеж, блъснал с „Мерцедес“-а си три паркирани коли в жк „Тракия“. По време на полицейската проверка се оказало, че той също бил солидно почерпен – над 1,7 промила.