Пловдив ще е домакин на публична лекция за традиционната китайска медицина

Публична лекция на тема „Здравната култура през погледа на хилядолетната китайска традиция“ ще срещне българската публика с философията, принципите и практиките на традиционната китайска медицина. Тя ще се състои на 10 ноември 2026 г. (вторник) от 14:30 ч. в Дома на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ № 15.

Събитието се организира в рамките на националната инициатива на Българската болнична асоциация (ББА) „Здравната култура – основа за по-добро здраве“ и се осъществява в сътрудничество с Болница за традиционна китайска медицина и инициативата „Здрави заедно!“.

Специалисти по традиционна китайска медицина ще представят пред участниците основни принципи на хилядолетната медицинска традиция, нейната философия за хармонията между човека и природата и възможностите за поддържане на здравето и превенция в съвременния свят.

Програмата включва лекции и практически демонстрации, които ще дадат възможност на присъстващите не само да се запознаят с традиционните китайски здравни практики, но и да видят тяхното приложение.

Сред основните теми на събитието са основни принципи на традиционната китайска медицина и философията на хармонията, превенция и поддържане на здравето в съвременния свят, дегустация на традиционни китайски билкови чайове и практически демонстрации по акупунктура и масажни техники (Туйна), както и други традиционни методи.

„Здравната култура е в основата на по-доброто качество на живот. Познаването на различни здравни традиции и подходи към профилактиката разширява хоризонта ни и насърчава личната отговорност към собственото здраве“, е посланието на инициативата.

Събитието е със свободен достъп, но се изисква предварителна регистрация. Местата са ограничени до 120 участници.

Регистрация: https://bba-lekcii.netlify.app/

Снимката е илюстративна/Pixabay