Майката на Ангел се разплаща в съдебната зала

Майката на починалия при рутинно зъболечение в „Медикус Алфа“ 6-годишен Ангел не сдържа емоциите си в съда на днешното разпоредително заседание по делото за смъртта на детето. Магдалена Райчева се разплака в съда, обръщайки се към тримата медици, обвинени за трагичната гибел на момчето от Белащица.

„Вчера детето ми щеше да има имен ден“, обърна се към лекарите майката на Ангел. „Ти като му сложи отровата защо си тръгна? Защо си тръгна? Той беше на шест години!“, каза на анестезиологът Пламен Мандев. Той не реагира, както и колегите му, събрани на подсъдимата скамейка- Любомир Морев и Десислава Гьорджева.

Пламен Мандев и Любомир Морев са обвинени в качеството им на лекари със специалност „Анестезиология и реанимация“ за това, че поради немарливо изпълнение на правно регламентираната си медицинска дейност са причинили смъртта на 6-годишното момче. Според обвинението Мандев е допуснал грешка при определяне на дозировката на медикамента „Нивалин“, като е приложил доза от 25 мг, несъобразена с възрастта и телесната маса на детето, не е разпознал своевременно настъпилата вследствие на предозирането животозастрашаваща холинергична криза и не е приложил медикамента „Атропин“ за овладяване на състоянието. Освен това не е проследил лично възстановяването на детето след извеждането му от анестезия и е напуснал работното си място, без да предаде пациента на специалист с еквивалентна квалификация.

Според прокуратурата Любомир Морев не е извършил адекватна първоначална преценка на състоянието на детето, не е разпознал своевременно настъпилата холинергична криза и не е предприел необходимите спешни медицински действия за осигуряване на проходими дихателни пътища, обдишване и механична вентилация, както и приложение на медикамента „Атропин“.

Срещу подсъдимата Десислава Гьорджева е повдигнато обвинение за това, че е упражнявала професията си на лекар по дентална медицина в нарушение на установения ред, като е извършвала дентално лечение под обща анестезия на пет малолетни пациенти на възраст между 4 и 11 години, сред които и починалото 6-годишно момче, в лечебно заведение, което не разполага с необходимото разрешение за осъществяване на дейност по детска дентална медицина на деца под пълна наркоза.

В разпоредителното заседание родителите на починалото дете настояха за ефективни присъди и за тримата обвиняеми.