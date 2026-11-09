Започва делото за смъртта на 6-годишния Ангел след зъболечение под упойка

На подсъдимата скамейка в Окръжния съд в Пловдив застават двама анестезиолози и зъболекарка от „Медикус Алфа“

Делото за смъртта на 6-годишния Ангел Райчев от Белащица започва днес в Окръжния съд в Пловдив. Трима лекари от частното лечебно заведение „Медикус Алфа“ са подсъдими за трагичния случай, при който момченцето почина след дентална интервенция под пълна упойка на 4 април 2025 г.

Днес е насрочено разпоредително заседание по делото. Обвиняеми са анестезиолозите д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев, както и зъболекарката д-р Десислава Георджева.

Срещу двамата анестезиолози прокуратурата е повдигнала обвинения за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на професионалните им задължения. Според обвинението те са съпричинили смъртта на детето чрез действия и бездействия по време на и след анестезията.

Д-р Пламен Мандев е обвинен, че е допуснал грешка при определянето на дозата на медикамента „Нивалин“, като е приложил 25 мг, без да съобрази количеството с възрастта и телесната маса на детето. Според прокуратурата той не е разпознал своевременно настъпилата вследствие на предозирането животозастрашаваща холинергична криза и не е приложил необходимия за овладяването ѝ медикамент „Атропин“.

Като част от обвинението срещу него е посочено и че не е проследил лично възстановяването на Ангел след извеждането му от анестезия, а е напуснал работното си място, без да предаде пациента на специалист с еквивалентна квалификация.

Другият анестезиолог – д-р Любомир Морев, е обвинен, че не е направил адекватна първоначална преценка на състоянието на детето и също не е разпознал навреме настъпилата криза. Според прокуратурата той не е предприел необходимите спешни действия за осигуряване на проходими дихателни пътища, обдишване и механична вентилация, както и за прилагане на „Атропин“.

Обвинението срещу двамата лекари е по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Зъболекарката д-р Десислава Георджева е подсъдима за упражняване на професията в нарушение на установения ред. Според обвинението в периода от 23 февруари 2024 г. до 4 април 2025 г. тя е извършвала дентално лечение под обща анестезия на пет деца на възраст между 4 и 11 години в лечебно заведение, което не разполага с необходимото разрешение за такава дейност. Сред тях е и Ангел.

Срещу Георджева е повдигнато обвинение по чл. 324, ал. 2 от НК във връзка с продължавано престъпление.

Трагичният случай предизвика силен обществен отзвук. След смъртта на детето близки и приятели на семейството организираха мащабни протести с искания за отговорност и справедливост.

В края на септември 2025 г. Министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на „Медикус Алфа“. Две седмици по-късно Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването Катя Ивкова.

Предстои съдът да даде ход на наказателното производство и да определи следващите процесуални действия по делото.