Временна организация на движението заради ремонт на ул. „Охрид“

Заради извършването на спешен авариен ремонт от ВиК на уличен водопровод на ул. „Охрид“ на 10 ноември 2026 г. (вторник) се въвежда временна организация на движението, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

В интервала от 09:30 до 17:00 ч. или до приключване на ремонтните дейности за движение на пътни превозни средства ще бъде затворен участъкът на ул. „Охрид“ от ул. „Щип“ до ул. „Прилеп“.

Промяна се въвежда и в маршрута на автобусна линия № 11 в посока Биомашиностроене – Митница.

Автобусите ще се движат по следния маршрут: от спирка № 15 „Била 2“ по ул. „Македония“ направо до спирка № 369, след което с ляв завой по ул. „Скопие“ през спирка № 440 и кръстовището на ул. „Скопие“ с ул. „Горно броди“, със спиране на спирка № 276, след което продължават по ул. „Скопие“ и по утвърдения маршрут.

В обратната посока – Митница – Биомашиностроене, маршрутът на автобусна линия № 11 остава непроменен.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с временната организация на движението и да използват обходни маршрути.