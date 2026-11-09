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Временна организация на движението заради ремонт на ул. „Охрид“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:08ч, понеделник, 9 ноември, 2026
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Заради извършването на спешен авариен ремонт от ВиК на уличен водопровод на ул. „Охрид“ на 10 ноември 2026 г. (вторник) се въвежда временна организация на движението, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

В интервала от 09:30 до 17:00 ч. или до приключване на ремонтните дейности за движение на пътни превозни средства ще бъде затворен участъкът на ул. „Охрид“ от ул. „Щип“ до ул. „Прилеп“.

Промяна се въвежда и в маршрута на автобусна линия № 11 в посока Биомашиностроене – Митница.

Автобусите ще се движат по следния маршрут: от спирка № 15 „Била 2“ по ул. „Македония“ направо до спирка № 369, след което с ляв завой по ул. „Скопие“ през спирка № 440 и кръстовището на ул. „Скопие“ с ул. „Горно броди“, със спиране на спирка № 276, след което продължават по ул. „Скопие“ и по утвърдения маршрут.

В обратната посока – Митница – Биомашиностроене, маршрутът на автобусна линия № 11 остава непроменен.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с временната организация на движението и да използват обходни маршрути.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:08ч, понеделник, 9 ноември, 2026
0 129 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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