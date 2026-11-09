Въвеждат такса за военен риск в Черно море, засяга и Варна и Бургас

Една от най-големите компании за контейнерни превози в света – френската CMA CGM, въвежда допълнителна такса заради военния риск в Черно море. Новото плащане влиза в сила от 9 ноември и обхваща товарите, превозвани от и към черноморските държави, включително през българските пристанища във Варна и Бургас.

Надбавката е 35 долара за 20-футов контейнер и 70 долара за стандартен 40-футов контейнер. Тя ще се начислява за всички видове товари, независимо от тяхното предназначение.

Мярката засяга още пристанищата Констанца в Румъния и Поти в Грузия, както и останалите черноморски пристанища, обслужвани от компанията.

От CMA CGM обясняват решението с влошената обстановка по сигурността в региона през последните месеци. На 16 септември Черно море е включено в списъка на зоните с военен риск на Съвместния военен комитет, което води до увеличаване на разходите за морски превози.

Допълнителната такса има за цел да компенсира част от тези разходи и да позволи на превозвача да продължи да обслужва региона, съобщава NOVA.

За превозите, свързани със САЩ и техните територии, Австралия, Нова Зеландия и определени държави от Латинска Америка, надбавката ще се прилага от 1 декември, съобразно съответните регулаторни изисквания.