Времето в Пловдив на 9 ноември 2026 г.

Облачно и с вероятност за дъжд ще бъде времето в Пловдив в понеделник. Температурите ще бъдат между 2° и 9°.

Облачно време с валежи от дъжд прогнозират синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология за Пловдив на 9 ноември. Минималната температура ще бъде около 2 градуса, а максималната ще достигне 9°.

През деня облачността ще бъде значителна. Вятърът ще е слаб, а температурите ще останат сравнително ниски за сезона.

В следващите дни се очаква постепенно затопляне. Според прогнозата на НИМХ във вторник максималната температура в Пловдив ще достигне 12 градуса, а в сряда – 13°.

Снимка: Анита Антка