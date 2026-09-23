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Близо 8000 артикула с фалшиви марки иззеха от склад в Асеновград

Полицията е открила 7860 броя дамско и детско бельо с обозначения на известни марки

7860 текстилни изделия, имитиращи защитени търговски марки, са иззети при специализирана полицейска операция в Асеновград.

Стоката е открита в местен склад в понеделник. Става дума за дамско и детско бельо, обозначено с логата на известни производители, без необходимото разрешение от правопритежателите на марките.

Срещу ползвателя на складовото помещение е започнато досъдебно производство по чл. 172б, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Работата по случая продължава.

снимката е илюстраативна-архив