Маслинено зелено за храма „Св. Иван Рилски“

Нов цвят получи храмът „Св. Иван Рилски“ в Кършиака – маслинено зелено, вместо досегашната си фасада. Ремонтът започна преди няколко седмици с унищожаване на старите стенописи от средата на миналия век, създадени от професор Георги Богданов и негов екип, както и красивите цветни прозорци, във форма на кръст. Те бяха изхвърлени и заменени с евтина PVC-дограма.

Вместо средства за запазване на стенописите с ликовете на православни светци и акцент върху българската история и Покръстването, усилията бяха насочени и към поставяне на позлатени куполи на близо стогодишния храм.