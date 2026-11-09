„Независими за Пловдив“ предлагат промени в наредбата за зоните с ниски емисии

Общинските съветници от „Независими за Пловдив“ предлагат промени в Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на територията на Пловдив. Целта е ограниченията да бъдат съобразени с реалния зимен период на замърсяване, като същевременно се намали тежестта върху гражданите и местния бизнес.

Сред основните предложения е периодът на действие на забраните да бъде съкратен от 1 октомври – 30 април на 1 ноември – 31 март.

Предвиждат се и конкретни промени за двете зони:

– Малък ринг: Fграниченията да важат само за автомобилите от първа екологична група. Отпада забраната за втора екологична група.

– Голям ринг: От 1 ноември 2028 г. да се въведат ограничения само за автомобилите от първа и втора екологична група, като се премахва предвиденото ограничение за трета екологична група.

Предложението включва още право на достъп независимо от екологичната група за живеещите в зоните, при определени условия и издаване на пропуск. Предвиждат се облекчения за автомобили на фирми със седалище в обхвата на зоните, както и за превозни средства, извършващи доставки, услуги и строително-монтажни дейности. Въвежда се и изискване за обозначаване на буферни паркинги в близост до зоните.

От „Независими за Пловдив“ мотивират предложенията с необходимостта екологичните мерки да бъдат балансирани и да не създават непропорционални затруднения за домакинствата и бизнеса.

Гражданите могат да участват в обществената консултация и да изпращат своите предложения и становища след публикуване на проекта на наредбата на страницата на Община Пловдив.

Темата за старите автомобили и ограниченията в зоните с ниски емисии не е нова за „Независими за Пловдив“. При предишната си публична акция по темата съветниците използваха червен москвич, за да насочат вниманието към ефекта от ограниченията върху собствениците на по-стари автомобили.