59-годишен мъж е привлечен като обвиняем за незаконно използване на търговски марки на известни перилни препарати, съобщиха от Районна прокуратура – Пловдив.

На 25 февруари 2026 г. при специализирана полицейска операция на служители от отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив, проведена под наблюдението на прокуратурата, са били проверени складова база в село Чешнегирово и складово помещение в Пловдив.

При акцията са открити и иззети общо 908 туби течен прах за пране с вместимост между 2,5 и 6 литра. По данни на разследването препаратите са били обозначени с търговски марки на четири различни продукта, без съгласието на притежателите на изключителните права.

Според събраните до момента доказателства обвиняемият Т.М. е наел едно от помещенията, където съхранявал препаратите, след което ги предлагал за продажба и разпространение чрез обяви и реклами в интернет. Дейността е осъществявана без необходимото разрешение от притежателите на марките.

Срещу него е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 172б, ал. 1 от Наказателния кодекс – за използване на търговска марка без правно основание в търговска дейност.

По случая продължават действията по разследването, като са назначени патентни експертизи, които да установят произхода и автентичността на иззетите стоки.