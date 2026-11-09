Шестима съдии влизат в новия Висш съдебен съвет

Мария Терзийска събра най-много гласове на втория тур, избирателната активност достигна 84%

Шестимата представители на съдиите в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) вече са ясни. Имената им станаха известни късно снощи след приключването на втория тур от избора на професионалната квота.

Най-голяма подкрепа получи съдия Мария Терзийска, заместник-председател на Окръжния съд във Варна. В съдийската квота на новия съвет влизат още Светлана Калинова и Емилия Василева от Върховния касационен съд, Даниела Александрова – заместник-председател на Софийския районен съд, Васил Петков от Военно-апелативния съд и Веселка Златева-Кожухарова, председател на Административния съд в Пазарджик.

Изборът премина при висока избирателна активност от 84%.

Предстои да бъдат попълнени и останалите професионални и парламентарни квоти в новия ВСС. Свои представители трябва да изберат следователите, а Народното събрание – членовете от парламентарната квота.