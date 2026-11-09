В Пловдивско ремонтите поскъпват по-бързо от заплатите

Ремонтът на жилище става все по-сериозно предизвикателство за семейните бюджети в област Пловдив. Средната брутна заплата в региона е нараснала с 9,3% за година, докато разходите за услуги по ремонт, поддръжка и обновяване на жилища са се увеличили с 14,3% на национално ниво. Разликата между двата показателя е пет процентни пункта.

Това показва анализ на онлайн магазина Nekka.bg, изготвен с данни от Националния статистически институт и Евростат. Според него през второто тримесечие на 2026 г. средната брутна заплата в област Пловдив е достигнала 1228 евро при 1123 евро за същия период на миналата година. Въпреки увеличението възнаграждението остава с 216 евро под средното за страната.

По ръст на заплатите Пловдивска област заема 11-о място сред 28-те области. В нито една от тях увеличението на възнагражденията не е успяло да настигне поскъпването на услугите за ремонт и поддръжка на жилища.

Повечето жилищни сгради са от миналия век

В област Пловдив 81% от жилищните сгради са построени преди 1990 г. Данните от преброяването през 2021 г. показват, че от общо 157 402 сгради 127 507 са от този период. Делът е по-нисък от средния за страната – 85%, но поставя региона сред областите с по-стар жилищен фонд.

Над половината от сградите – 80 560, или 51,2%, са построени преди 1970 г. Между 2010 и 2021 г. са изградени 9007 жилищни сгради.

Ремонтът на малка баня може да достигне 7500 евро

Според публикуваната от Nekka.bg разбивка ремонтът на малка баня с площ от 4 до 5 кв. м през 2026 г. струва между 3800 и 7500 евро. Това се равнява на между 3,1 и 6,1 средни брутни месечни заплати в област Пловдив.

Трудът формира между 35 и 45% от общата стойност. От компанията съветват домакинствата да предвидят допълнителен резерв от 10 до 15% над първоначалната оферта за дейности, които може да не са включени в нея – например хидроизолация или подмяна на стари тръби.

На национално ниво поскъпването на материалите за поддръжка и ремонт на жилища е 4,6% за година. За сравнение, средното увеличение в Европейския съюз е 1,2%. При услугите разликата е още по-голяма – 14,3% ръст в България срещу 4,3% средно за ЕС.

Домакинствата отлагат големите разходи

Поскъпването се отразява и на готовността на хората да предприемат по-мащабни ремонти. Данните от изследването „Наблюдение на потребителите“ на НСИ показват, че показателят за намеренията на домакинствата да направят разходи за ремонт на жилището се понижава за пето поредно тримесечие. През юли 2025 г. той е бил -61,6, а през октомври 2026 г. достига -69,7.

От Nekka.bg посочват, че предварителното планиране и покупката на необходимите материали и обзавеждане при промоционални условия могат да помогнат за ограничаване на общия бюджет. Разходите за труд обаче остават отделна и съществена част от сметката.