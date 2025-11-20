Всяко пето дете в България живее с лишения

БългарияНовини

Сочат данни на НСИ, публикувани по повод 20 ноември – Световен ден на детето

На тази дата – 20 ноември, светът отбелязва Световния ден на детето. Той е посветен на правата, защитата и бъдещето на най-младите граждани. Денят е свързан с приемането на Декларацията за правата на детето (1959 г.) и Конвенцията за правата на детето (1989 г.) – основни международни документи, гарантиращи, че образованието, здравето и сигурността са права, а не привилегии.

По данни на Националния статистически институт, през 2019 г. в България децата до 15-годишна възраст са 1 002 258, или 14.4% от населението. Въпреки това значителна част от тях живеят в условия, които не им позволяват нормално участие в социалния и образователния живот.

Според инфографиката на НСИ:

  • 33,3% от децата не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица годишно.
  • 31,7% нямат достъп до екипировка за игри навън – колелета, ролери и др.
  • 29,7% не могат да посещават курсове, музикални занимания, спортни групи и младежки организации.
  • 27,1% не участват в училищни екскурзии и платени дейности.
  • 22,1% нямат достъп до подходящи книги.
  • 17,1% не могат да си позволят нови дрехи, а 14,2% – подходящо място за учене или писане на домашни.

Тези данни показват не просто статистика, а реални граници в живота на българските деца — граници, които могат да бъдат променяни само чрез целенасочени политики, обществена отговорност и активна подкрепа.

Ден за равносметка и действие

20 ноември не е просто дата в календара. Това е призив да се погледне отвъд формалното отбелязване и да се зададе въпросът:

Какво правим като общество, за да бъде детството в България достойно, безопасно и пълноценно?

Днешният ден ни напомня, че защитата на децата не е символична, а ежедневна отговорност на институции, родители, училища и общности.

