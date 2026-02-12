Какво отбелязва светът днес

На 12 февруари светът отбелязва две различни по характер, но силно символични дати – Международния ден на Дарвин и Деня на червената ръка.

Международен ден на Дарвин: празник на науката и еволюцията

Международният ден на Дарвин се чества по повод годишнината от рождението на Чарлз Дарвин (1809 г.) – британският учен, който променя завинаги разбирането ни за произхода на живота чрез теорията за еволюцията чрез естествен подбор.

Денят е познат и като Ден на еволюцията. Отбелязва се с научни събития, лекции, образователни инициативи и дискусии, насочени към популяризиране на науката, критичното мислене и ролята на научния метод в обществото.

В много университети и училища по света 12 февруари е повод да се говори не само за биология, но и за значението на свободното научно изследване и развитието на човешкото познание.

Денят на червената ръка е насочен срещу използването на деца във войни

На същата дата се отбелязва и Денят на червената ръка – международна инициатива в подкрепа на децата, засегнати от въоръжени конфликти.

Червената ръка е символ на кампанията срещу използването на деца войници. Инициативата стартира през 2002 г., когато влиза в сила Протоколът на ООН относно участието на деца във въоръжени конфликти. Той забранява принудителното набиране на лица под 18 години в армията и участието им във военни действия.

В този ден по целия свят се организират кампании, образователни инициативи и акции за информираност, като често хората поставят отпечатък от червена боя върху дланта си в знак на солидарност.

Двата повода на днешната дата носят различни послания – едното е за силата на знанието и научния прогрес, а друготоа за защитата на най-уязвимите в общества, белязани от конфликти. Общото между тях е напомнянето, че развитието на човечеството върви ръка за ръка с отговорността ни към бъдещите поколения.