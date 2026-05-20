Световният ден на пчелите се отбелязва ежегодно на 20 май и има за цел да повиши обществената осведоменост за ключовата роля на пчелите и другите опрашители за поддържането на екосистемите, земеделието и човешкото здраве. Инициативата е официално обявена през 2017 г. с резолюция на Общо събрание на ООН, а от 2018 г. датата се отбелязва в международен мащаб.

По последни публикувани данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2023 г. България е изнесла 10 991 тона мед, докато през 2022 г. количеството е било 12 739 тона. В същото време се отчита и спад във вноса – от 5 027 тона през 2022 г. до 3 226 тона през 2023 г.

Темата за опазването на пчелите остава особено актуална в световен план заради намаляващите популации на опрашители. Сред основните причини, посочвани от учени и пчелари, е използването на определени химически вещества в земеделието, които оказват негативно влияние върху тяхното оцеляване и размножаване.