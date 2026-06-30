Всички местни индустриалци пред повече от век започвали бизнеса си със средства от кредити, дадени от хаджи Калчо Дренски



Днес сме свикнали да виждаме банкови офиси на почти всеки ъгъл. Преди повече от век обаче в Пловдив имало само един човек, към когото се обръщали търговци, предприемачи и занаятчии, когато им трябвали пари за ново начинание. Казвали му просто хаджи Калчо.

Мнозина го смятат за първия банкер на Пловдив. И макар никога да не е притежавал банка в съвременния смисъл на думата, именно от неговата кесия започват десетки успешни бизнес истории под тепетата.

Говорело се, че богатството му било толкова голямо, че дори най-близките му хора не знаели колко точно пари притежава. Легендите разказвали за заровени имане, скрити съкровища и сандъци със злато. Някои стигали още по-далеч и твърдели, че пази безценни исторически реликви. Каква част от тези истории е истина, днес трудно може да се каже. Безспорно е обаче, че в продължение на десетилетия името му било символ на богатство, предприемчивост и влияние.

Проследявйки пътя на рода и многобройните му разклонения, доктор Славянка Дренска е натрупала ръ­кописи, които трудно мо­гат да се носят от сам човек. Събраните докумен­ти и записаните предания дават много отговори и разобличават измислиците. Едновременно с това отварят и нови въпроси. Без­спорно е едно – към сре­дата на XVIII век дядото на хаджи Калчо бил в Дряново. Оттук дошла и фами­лията Дренски.

Като много млади хора през XIX век идва в Пловдив с надеждата да намери препитание. Първоначално работи като чирак в кюркчийския дюкян на пловдивския майстор хаджи Ганчо , а след това започва собствена търговия. С времето успява да натрупа значителен капитал и постепенно се превръща в човек, от когото зависи развитието на немалка част от местната икономика.

По онова време кредити от банки почти не съществуват. Когато някой искал да отвори работилница, фабрика или търговски дюкян, трябвало да намери заможен човек, който да му отпусне средства. В Пловдив това най-често бил хаджи Калчо…

С цялата история може да се запознаете в Lost in Plovdiv.com.