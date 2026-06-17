МОН публикува теста и верните отговори от НВО по български език за седмокласниците

Министерството на образованието и науката публикува теста и ключа с верните отговори от националното външно оценяване по български език и литература за учениците в 7. клас, проведено днес.

Седмокласниците и техните родители вече могат да направят справка с официалните отговори и да сравнят представянето си преди обявяването на резултатите. Ключът и изпитният вариант са достъпни на сайта на Министерството на образованието и науката ТУК.

По-рано днес над 5600 седмокласници в Пловдивска област се явиха на изпита по български език и литература, който е сред най-важните етапи при кандидатстването в гимназиите след 7. клас.

Вариант 1 бе изтеглен в МОН по-рано сутринта за изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 7. клас от журналиста на БНТ Елиана Димитрова.

Тестът за 7. клас се състои от общо 26 задачи – 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст.

Изпитът се проведе в 1637 училища в страната, като се очаква на него да се явят над 55 000 седмокласници.

В петък учениците ще се изправят и пред изпита по математика, а резултатите от националното външно оценяване ще бъдат използвани при формирането на бала за прием в 8. клас.

Също така днес след обяд от МОН публикуваха и теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 10. клас. Учениците и техните родители могат да направят справка в сайта на МОН, на https://www.mon.bg/…/nvo26_bel_10klasotgovori_17062026.pdf