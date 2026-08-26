Двама прокурори от Пловдив в битката за нов ВСС

Тодор Деянов и Добринка Калчева са сред 25-те номинирани от прокурорската квота за членове на Висшия съдебен съвет

Двама прокурори от Апелативна прокуратура – Пловдив и един от Военно-окръжна прокуратура – Пловдив са сред номинираните за изборни членове на следващия Висш съдебен съвет от професионалната квота на прокурорите.

Общо 25 кандидатури са издигнали прокурорите. Предложенията са публикувани на интернет страницата на ВСС.

Сред номинираните от апелативно ниво са Тодор Деянов, заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, и Добринка Калчева, прокурор в същата прокуратура.

Третото пловдивско име в списъка е Христо Анчев, административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.

Кои са останалите кандидати

Сред 25-те номинирани са петима прокурори от Върховна касационна прокуратура – Маринела Тотева, Красимира Филипова, Атанас Гебрев, Иванка Которова и Сийка Милева.

От Апелативна прокуратура – София са предложени Даниела Попова, Пламен Евгениев и Ивайло Ангелов, а от Апелативна прокуратура – Варна е Милена Гамозова. Сред кандидатите са още прокурори от апелативните прокуратури във Велико Търново и Бургас.

В списъка попадат и ръководители и прокурори от Софийската градска прокуратура, окръжните прокуратури в Бургас, Русе, Смолян, Плевен и Кюстендил, както и Софийската районна прокуратура.

До 9 септември кандидатите подават документи

Номинираните трябва да представят до 9 септември 2026 г. необходимите документи по Закона за съдебната власт – автобиография, мотиви за участие, концепция за дейността на ВСС и други изискуеми материали.

След това ще бъдат публикувани и справките от Инспектората към ВСС, както и документите от кадровите дела на кандидатите.

Прокурорската колегия на ВСС трябва да се произнесе по допустимостта на кандидатурите най-късно до 16 септември 2026 г.

Предстои изборът на представителите на прокурорската квота, които ще бъдат част от новия състав на Висшия съдебен съвет.