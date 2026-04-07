Дискусия на БСП – Обединена левица постави въпроса за „модела Борисов–Пеевски“

Открита дискусия на тема „Справедливост вместо зависимости – как да разрушим модела Борисов–Пеевски“, организирана от представители на БСП – Обединена левица, събра юристи, адвокати и граждани в Пловдив. Срещата бе проведена в зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей в Пловдив. Разговорът се фокусира върху необходимостта от съдебна реформа, преодоляване на институционалните зависимости и възстановяване на доверието в правосъдната система.

В дискусията се включиха юристи и обществени фигури, сред които Татяна Дончева – водач на листата на БСП-ОЛ за 16 МИР – Пловдив град, Атанас Телчаров, водач на листата за 17 МИР – Пловдив – област, Николай Николов – водач на листата за област Ловеч, Михаил Миков, адв. Михаил Екимджиев, адв. Емилия Недева, бившият окръжен прокурор на Пловдив Румен Попов и Вилеслав Величков – част от листите на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и десетки граждани.

Според участниците доверието в институциите е сериозно разклатено, а усещането за равенство пред закона остава проблем за голяма част от обществото.

Един от ключовите акценти в дискусията беше тезата, че независимостта на съдебната система е била формално гарантирана още с Конституцията от 1991 г., но на практика не е довела до реална автономия. Вместо това, според говорителите, през годините са се оформили паралелни центрове на влияние – политически и вътрешносистемни, които са започнали да действат синхронно.

Участници в дискусията подчертаха, че проблемът вече не се изчерпва с корупция, а достига до „завладяване на институции“, включително прокуратурата. Според изказванията, това налага ясно дефиниране на проблема като приоритет – „отвоюване на държавата“ и възстановяване на контрола върху ключови органи на съдебната власт.

Основната идея на на разговора се завъртя освен върху проблемите в сектора и върху възможните механизми за кадрово обновяване.

Атестиране на магистрати и фонд за обезщетения при несправедливи обвинения

Адв. Емилия Недева постави акцент върху факта, че общественият дебат е концентриран основно върху прокуратурата, докато проблемите в съда остават на заден план. По думите ѝ на национално ниво те не са толкова видими, но по места са добре известни и изискват равнопоставен подход към двете институции.

Тя предложи въвеждане на периодично атестиране на магистратите, което определи като „болезнен първоначален хирургически подход за повсеместен интегритет“. Според нея първата стъпка трябва да бъде смяна на Висшия съдебен съвет, след което нов състав да промени системата за оценяване и кариерно развитие.

Недева предложи и създаване на отделен фонд за изплащане на обезщетения на граждани, несправедливо обвинени от държавата, като механизъм за по-ясна институционална отговорност.

Нужен е анализ на всички промени в съдебната система през последните години

В рамките на дискусията Михаил Миков настоя първо да бъде направен анализ на всички промени в съдебната система през последните години, преди да се пристъпи към нова реформа. Според него натрупването на частични изменения без стратегическа рамка е довело до сегашните проблеми.

Екимджиев: необходимо е „отвоюване“ на прокуратурата

Адв. Михаил Екимджиев постави акцент върху необходимостта от „отвоюване“ на прокуратурата като ключов елемент от възстановяване на правовата държава.

Искат избор на нов и. ф. главен прокурор

Според него ситуацията изисква извънреден, еднократно действащ закон за лустрация на ключови позиции в системата. Той аргументира тази необходимост с натрупани зависимости и концентрация на влияние, които не могат да бъдат преодолени само с обичайните процедури.

Дончева постави въпроса за тест за лоялност

Татяна Дончева постави въпроса за приложението на чл. 5 от Конституцията и възможността за въвеждане на тест за лоялност при магистратите. Темата беше обсъдена като част от по-широкия дебат за гарантиране на професионални и морални качества в съдебната система.

Румен Попов: реформа с временен ВСС за шест месеца и последваща лустрация

Бившият окръжен прокурор на Пловдив Румен Попов очерта поетапен модел за реформа, който да започне с избор на временен Висш съдебен съвет с мандат около шест месеца. Според него този „хирургически“ подход може да позволи бързо стабилизиране на системата и подготовка за последващи структурни промени.

По думите му след този период може да се пристъпи към лустрация на ключови позиции, включително при евентуално решение на Съда на ЕС относно мандатите и правомощията на кадровите органи. Това би позволило прекратяване на действащи мандати и стартиране на нов подбор на административни ръководители.

Попов подчерта, че съдът и прокуратурата не са в конфликт помежду си, а проблемите са свързани с управлението и кадровата политика. Според него съдът е по-труден за външно влияние, докато прокуратурата остава по-силно зависима от административните ръководители, които определят разпределението на делата и вътрешната структура.

Рекордно натоварване на Пловдивската прокуратура

Като конкретна положителна стъпка той посочи закриването на специализираните съд и прокуратура, което според него е ограничило концентрацията на влияние и е довело до преразпределение на кадровия ресурс в системата.

Ключови идеи от дискусията

Според участниците в дискусията реална съдебна реформа може да бъде постигната чрез комбинация от кадрово обновяване, нов ВСС, механизми за атестиране, възможна лустрация и ясни правила за отчетност на магистратите.

В рамките на срещата бяха формулирани няколко основни предложения:

периодично атестиране на магистратите

смяна на Висшия съдебен съвет като първа стъпка

законодателни промени след нов ВСС

извънреден закон за лустрация на ключови позиции

анализ на досегашните съдебни реформи

тест за лоялност на магистрати

създаване на фонд за обезщетения при несправедливи обвинения

равнопоставен фокус върху съд и прокуратура

Дискусията завърши с общо мнение, че реформата в съдебната система изисква едновременно институционални промени, кадрово обновяване и механизми за отчетност, които да възстановят доверието в правосъдието.

