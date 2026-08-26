Сигнал срещу и.ф. главния прокурор е изпратен във ВКС

Твърденията за противоправни действия са постъпили при специалния прокурор, който разследва главния прокурор и заместниците му

Сигнал с твърдения за противоправни действия от страна на и.ф. главния прокурор е постъпил при специалния прокурор, който има правомощия да разследва престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник.

Това става ясно от информация, приета за сведение от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Сигналът е постъпил на 14 август 2026 г. в деловодството на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или заместник на главния прокурор. В него се съдържат лична оценка и твърдения за извършени противоправни действия от страна на човек, който в момента заема длъжността изпълняващ функциите главен прокурор.

Сигналът вече е във Върховния касационен съд

Вместо специалният прокурор да започне сам проверка, сигналът е изпратен по компетентност до ръководителя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Това е направено с писмо от 17 август.

От ВКС трябва да преценят дали са налице законовите предпоставки, при които специалният прокурор може да упражни правомощията си по случая.

С други думи, на този етап няма данни да е започнало разследване срещу и.ф. главния прокурор. Става дума за сигнал, по който предстои да бъде направена преценка дали попада в компетентността на специалния прокурор.

Информацията е предоставена от Антон Урумов – прокурор във Върховната касационна прокуратура, който изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник.

Прокурорската колегия на ВСС е приела информацията за сведение.