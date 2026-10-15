Тя ще поеме поста на 23 октомври и ще изпълнява функциите в следващите шест месеца

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра Магдалена Лазарова-Проданова за изпълняващ функциите главен прокурор на България. Решението беше прието със 17 гласа „за“ и два „против“, съобщава БНТ.

Лазарова-Проданова ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от шест месеца. Тя ще наследи на позицията Ваня Стефанова, чийто мандат като временно изпълняваща функциите главен прокурор изтича на 22 октомври.

Към момента Магдалена Лазарова-Проданова е заместник главен прокурор. Кандидатурата ѝ беше предложена от Прокурорската колегия на ВСС, която на 7 октомври реши да я номинира за поста. Като мотив беше посочено, че тя е следващата по старшинство.

Преди гласуването правосъдният министър Николай Найденов настоя за възможност за реален избор между повече от един кандидат. Въпреки призива му, до Пленума на ВСС беше внесена само кандидатурата на Лазарова-Проданова.

Изборът определя временното ръководство на държавното обвинение за следващите шест месеца, в рамките на които се очаква да продължи процедурата по определяне на титуляр на поста главен прокурор.

Коя е Магдалена Лазарова?

Магдалена Лазарова е завършила право в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Професионалният ѝ път в съдебната система започва през 1998 г. като младши прокурор в Районната прокуратура в Благоевград, където впоследствие работи и като прокурор.

Между 2003 и 2011 г. е част от Окръжната прокуратура в Благоевград, след което продължава кариерата си в Софийската апелативна прокуратура. Там заема и длъжността заместник административен ръководител.

През 2012 г. Народното събрание я избира за член на Висшия съдебен съвет. След изтичането на мандата ѝ през 2017 г. Лазарова става съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.

След закриването на специализираното правосъдие продължава да правораздава в Софийския апелативен съд.

Ако Прокурорската колегия одобри кандидатурата ѝ, заместниците на Борислав Сарафов отново ще бъдат двама. Другият заместник главен прокурор е Ваня Стефанова.