Съветници: Кой позволи билетът Пловдив–София да поскъпне с близо 50%?

Как превозвач, сключил договор с Община Пловдив за билет от 7,67 евро по линията Пловдив–София, е започнал да събира по 11 евро, без предварително съгласие на възложителя, и защо администрацията не е спряла увеличението? За конкретни отговори относно контрола върху превозвача „Меритранс-2002“, евентуално наложените санкции и събраните от пътниците допълнителни суми настояват общинските съветници от ПП–ДБ Веселина Александрова, Добромира Костова, Йоно Чепилски и Борислав Матеев. Те са внесли официално питане до кмета Костадин Димитров за изпълнението на договора за обществен превоз.

На 22 януари 2026 г. Община Пловдив възлага на „Меритранс-2002“ ЕООД обслужването на част от линиите от областната и републиканската транспортна схема чрез процедура за пряко възлагане като спешна мярка. В договора е записана цена на билета по линията Пловдив–София от 7,67 евро, като промяната ѝ е допустима само след мотивирано писмено искане от превозвача и изрично съгласие на Общината.

Според информацията, изложена в питането, превозвачът увеличава цената два пъти, преди да получи такова съгласие. През март билетът поскъпва на 9,20 евро, а през май достига 11 евро. Това е увеличение с над 43% спрямо договорената цена.

Съгласието на Общината за новата цена е дадено едва на 17 юли 2026 г. Така възниква въпросът на какво основание през предходните месеци пътниците са плащали повече от записаното в договора.

От ПП–ДБ посочват, че през този период превозвачът е изпълнявал по девет курса дневно по линията Пловдив–София. Според съветниците това означава системно прилагане на по-висока цена в продължение на приблизително четири месеца, а не единично отклонение от договорните условия.

„Не може Общината да договаря една цена, превозвачът да събира друга, а пътниците да остават без отговор кой е допуснал това и как ще бъдат защитени интересите им. Договорът трябва да важи и за двете страни, а контролът върху изпълнението му е задължение на администрацията“, е позицията на общинските съветници от ПП–ДБ.

В питането се посочва и аналогично увеличение по линията Пловдив–Кричим през Перущица, която също попада в обхвата на договора.

Съветниците настояват кметът да посочи извършвани ли са проверки след публично оповестените увеличения през март и май, на кои дати са проведени и какво са установили общинските служители.

Особено важен е въпросът дали Общината е използвала предвидените в договора санкции. Ако са наложени, ПП–ДБ изисква информация кога и в какъв размер. Ако не са, кметът трябва да обясни защо администрацията не е приложила договорните механизми за защита на обществения интерес въпреки данните за продължително несъгласувано поскъпване.

„Ако при всяко нарушение на договор с Общината санкциите остават само на хартия, какъв смисъл има от тях? Кметът трябва да каже дали е потърсена отговорност от превозвача и ако не е – защо“, настояват от групата.

ПП–ДБ поставя и въпроса за парите, събрани от пътниците преди 17 юли. Според съветниците последващото съгласие за по-висока цена не може автоматично да оправдае прилагането ѝ през предходните месеци. Те настояват Общината да установи размера на допълнително получените суми и да обясни какви действия е предприела или възнамерява да предприеме по отношение на тях.

Отделно се изисква информация дали към настоящия момент действително са налице обстоятелствата, с които превозвачът е мотивирал исканията си за поскъпване. Според ПП–ДБ самото одобрение на нова цена не освобождава администрацията от задължението да докаже, че са изпълнени договорните условия за промяната ѝ.

Случаят повдига по-широк въпрос за контрола върху обществените превози, възлагани от Община Пловдив. Когато договор е сключен по спешност, това не означава, че изпълнителят може едностранно да променя условията му, нито че възложителят може да пренебрегне задължението си да следи за спазването им, подчертават съветниците.

От ПП–ДБ очакват писмен отговор от кмета Костадин Димитров с конкретни данни за проверките, санкциите, основанията за промяна на цената и размера на събраните допълнителни суми.

„Въпросът не е само защо билетът е поскъпнал. Въпросът е защо в продължение на месеци е прилагана цена, различна от договорената, и какво е направила Общината, за да защити пътниците. Ако е допуснато нарушение, трябва да има последствия, а не мълчаливо приемане на свършен факт“, е категоричната позиция на групата.