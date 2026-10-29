УМБАЛ „Св. Георги“ ще си партнира с водещ европейски център по детска онкология

УМБАЛ „Свети Георги“ подписа Меморандум за разбирателство с Центъра за детска онкология „Принцеса Максима“ (Princess Maxima Center for Pediatric Oncology) в Утрехт, Нидерландия като страна по споразумението е и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – София. Документът поставя основите за дългосрочно сътрудничество в областта на детската онкология с фокус върху подобряването на диагностиката, лечението, проследяването и комплексната грижа за децата с онкологични заболявания. Целта е да се подобрят диагностиката, лечението и цялостната грижа за децата с онкологични заболявания чрез обмен на експертен опит, обучение и съвместни научни изследвания.

Партньорството предвижда разработване на лечебни протоколи, консултации по сложни клинични случаи, обучения за медицински специалисти и възможности за участие в международни клинични проучвания. Ще се работи и за създаването на болнични регистри за детски онкологични заболявания в двете български болници с цел подобряване на проследяването на пациентите и развитието на научната дейност.

Меморандумът беше подписан по време на среща с ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“, представлявано от изпълнителния директор проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.

Документът очертава рамката за бъдещи съвместни проекти и инициативи, които при необходимост ще бъдат конкретизирани и формализирани чрез отделни споразумения между страните.

„Детската онкология е една от най-сложните и предизвикателни медицински специалности. За да развиваме грижата за децата в България, е важно е да имаме партньори и достъп до експертен опит извън страната, с които да обменяме знания и да търсим решения на сложни клинични случаи. Радвам се, че поставяме началото на това сътрудничество, и вярвам, че заедно ще постигнем още по-добри резултати в лечението на децата с онкологични заболявания“, заяви изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги“ проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.

В рамките на посещението си в УМБАЛ „Свети Георги“ делегация на Центъра за детска онкология „Принцеса Максима“ се срещна с мултидисциплинарния екип на болницата, ангажиран с диагностиката и лечението на деца с онкологични заболявания.

В срещата участваха началникът на Клиника по педиатрия доц. Иван Янков, проф. д-р Мария Спасова и целият лекарски екип от Отделението по детска онкохематология към Клиниката по педиатрия, доц. Веселин Попов, началник на Клиниката по лъчелечение, д-р Гюлхан Сюлейман, специалист по лъчелечение, д-р Христо Иванов, началник на Отделението по медицинска генетика, и д-р Елизабет Партулова и Стелиян Петров, специалисти по флоуцитометрия към Клиничната имунология.

Програмата включваше посещения на Клиниката по детска хирургия и Клиника по педиатрия, където представителите на нидерландския център се запознаха на място с организацията на работата, медицинските дейности и възможностите за бъдещо професионално сътрудничество.

Делегацията посети и новата сграда на детския онкохематологичен комплекс към Клиниката по педиатрия, като се запозна с условията и организацията на специализираната грижа за децата.

Специално внимание беше отделено и на сестринските грижи. Предвид участието на специалист по здравни грижи в делегацията бяха предвидени отделни срещи с медицинските сестри от детската онкохематология. Целта е да се насърчи обменът на практически опит и добри модели в ежедневните грижи за децата и подкрепата на техните семейства.

Партньорството е насочено към устойчиво развитие на експертния капацитет, разширяване на възможностите за професионално обучение и научноизследователска дейност и подобряване на условията за диагностика, лечение и проследяване на децата с онкологични заболявания в България.

Чрез обединяване на медицинския опит и знанията на водещи специалисти от България и Нидерландия трите институции заявяват готовност да работят за усъвършенстване на грижите за най-малките пациенти и за осигуряване на по-добра подкрепа за техните семейства.