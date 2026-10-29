“ Хубаво е да си актьор, хареса ми, че публиката ми ръкопляска”

Театралната трупа „Предай нататък“ представи „Невидимият Тонино“ в Пловдив, за да събере средства за международен фестивал във Варна. Въпреки събраните дарения, все още сумата, необходима за участието на децата не достига. Вижте как може да помогнете.

“ Хубаво е да си актьор, хареса ми, че публиката ми ръкопляска”. Това разказа 11- годишният Стоян Чернев от Ресурсния център в Пловдив, който снощи игра заедно с още 9 деца със специални образователни потребности пиесата “Невидимият Тонино” на сцената на Кукления театър в Пловдив.

Бурни, нестихващи аплодисменти, сълзи от щастие в публиката и усмивки от сцената.Такава беше реакцията след премиерата на пиесата.

Вълнуващата и забавна история за момчето Тонино, което мечтае да стане невидимо и последствията от неговата сбъдната мечта разчувства публиката в Кукления театър.

Майката на 10-годишната Рая, която имаше роля в спектакъла, каза, че дъщеря и участва за първи път в пиеса. Момичето се вълнувало, докато ходело на репетиции.

“Рая има огромна промяна”, казват майката и класната на Рая. “От момиче, което почти не говори в училище, по време на спектакъла Рая блесна в нова светлина- игрива, закачлива, разговаря с останалите, просто е различна”, не скри гордостата си майката на детето.

Новият спектакъл е реализиран от трупа „Предай нататък“ към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив, съвместно с театър „Апарт “.

Актьори в спектакъла са не само деца от Пловдив, но и от малките населени места -Ръжево Конаре, Строево и Голям чардак.

А ресурсният учител Гергана Кунчева, играла на сцената заедно с децата, беше особено развълнувана.

“За мен те вече са наистина артисти, те импровизират, по-свободни се чувстват, няма го онзи срам, че излизат на сцена и говорят пред публика, гласът им стана силен и децата се радват. Но импровизацията на сцената доказва, че те развиват въобръжението си.”

Мечтите на професор Дора Левтерова от Пловдивския университет, която беше сред публиката, стигнаха дори по-далеч .

“Те повишават уменията си – поза, жест, глас, на високо ниво е всичко Даже си помислих, че като пораснат могат да продължат обучението си при нас в специалността “Актьорство за Драматичен театър”, каза професор Левтерова.

“Виждам тяхното израстване и моята сбъдната мечта – да направим театър с децата със СОП, който да носи силни послания.Играта им беше професионална”, не скри гордостта си директорът на Ресурсния център доктор Катя Стоилова. Според нея сълзите в очите на публиката доказват, децата са достигнали до хората. Промяната на нагласите на обществото към деца със СОП се случва по този начин.

Инициативата се проведе под егидата на областния управител на Пловдив Георги Янев.Той беше силно докоснат от играта на децата и ги поздрави от сцената.

“Изкуството е онова нещо, което може да превърне невидимото във видимо.Тези деца са творци и актьори, за които техните слабости и копнежи се превръщат в сила на сцената”, каза Георги Янев.

Преди и след края на спектакъла във фоайето на театъра бяха поставени кутии за дарения. Събраните средства ще бъдат предоставени на театралната трупа, за да подпомогнат участието ѝ в Международния детски и младежки театрален фестивал във Варна – „Звезди на сцената“, който ще се проведе в началото на ноември.

Въпреки събраните дарения, все още сумата, необходима за участието на децата не достига.

Затова всеки ,който желае, може да подкрепи децата с парично дарение на следната банкова сметка

∙ Титуляр: РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

∙ IBAN: BG90UNCR75273164921801

∙ BIC/SWIFT: UNCRBGSF

∙ Банка: УниКредит Булбанк АД

∙ Основание: Дарение за театрална трупа „Предай нататък“