Окръжният съд в Пловдив откри съществени пропуски в проверката за жилищното строителство – не са изяснени устройствените зони на имотите и дали общината е изпълнила задълженията си по ЗУТ

Окръжният съд в Пловдив отмени отказа на прокуратурата да образува досъдебно производство по казуса със строителството на жилищен комплекс на ул. „Славееви гори“. С определение от 6 октомври съдия Светлана Методиева връща преписката на прокурора за продължаване на предварителната проверка, след като установява, че тя е проведена непълно, а изводът за липса на данни за престъпление е направен прибързано и недостатъчно обосновано.

Жалбата е подадена от етажната собственост на жилищната сграда на ул. „Славееви гори“ 41А чрез нейни представители. Те оспорват постановлението на Окръжната прокуратура от 14 юли 2026 г., с което е отказано образуване на досъдебно производство по сигнал за евентуално престъпление по служба по чл. 282 от Наказателния кодекс. Отказът е бил потвърден от Апелативната прокуратура в Пловдив на 24 август.

„Под тепето“ проследява казуса от май, когато жители на района оспориха строителството върху терен, който според представените от тях документи е предвиден за образование по новия ОУПП. Още същия месец проверки на Пловдивския общински инспекторат доведоха до предписания за възстановяване на увредена хидроизолация и подсилване на строителната ограда. Казусът влезе и в дневния ред на Общинския съвет и доведе до въпроси за приложението на чл. 103а от ЗУТ и за издадените визи по стария ПУП. Това е второто важно съдебно развитие по казуса: през септември ВАС отмени прекратяването на делото за евентуалната нищожност на заповедта за ПУП от 2008 г. и върна спора на Административния съд – Пловдив. Още по темата четет в статитя

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Не са проверени устройствените зони на спорните имоти

Сред най-съществените констатации на съда е, че по прокурорската преписка не са събрани конкретни данни в кои устройствени зони по Общия устройствен план на Пловдив от 2022 г. попадат трите имота, върху които се осъществява строителството — с идентификатори 56784.531.5170, 56784.531.5171 и 56784.531.5172.

Според съда не е изследвано и дали при конкретните обстоятелства е приложим чл. 103а от Закона за устройство на територията. Разпоредбата урежда последиците от влизането в сила на нов общ устройствен план за заварените подробни устройствени планове, включително спирането на прилагането им в определени хипотези и издаването на предписание за служебното им изменение.

Съдът посочва, че не е проверено дали е била проведена процедура за издаване на предписание за служебно изменение на ПУП от 2008 г. в предвидения шестмесечен срок. Не са изследвани и действията по съответните разпоредби на правилата за прилагане на Общия устройствен план на Пловдив.

„Прибързано, общо и необосновано“ е прието, че липсват данни за нарушения или неизпълнени задължения на конкретни длъжностни лица в общината, мотивира се съдът. Според определението дейността на тези длъжностни лица във връзка с конкретния казус изобщо не е била изследвана в необходимата степен.

Общината е отговорила за друг имот

Съдебният акт посочва и конкретен проблем в събраната информация от институциите. В отговора на Община Пловдив е посочено, че Общият устройствен план не е бил обжалван по отношение на имот с идентификатор 56784.531.2208. Това обаче е имотът на жалбоподателите, а не трите поземлени имота, в които се извършва строителството.

Съдът отбелязва, че и Административният съд – Пловдив е бил запитан за имота на жалбоподателите, вместо за терените на строителството. Така по преписката не са събрани необходимите конкретни данни за устройствените зони на спорните имоти.

Не е получен и категоричен отговор от общината дали новия ОУП е влязл в сила и от коя дата.

Не са изискани обяснения от участници в строителството

Окръжният съд установява още, че по преписката не са събрани обяснения от лица, свързани с осъществяването на строителството или с възлагането му. Не е проверено и какви действия са предприели Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по първоначалния сигнал, извън проверката на РДНСК.

Прокуратурата е приела, че строителните разрешения са издадени от компетентни органи въз основа на действащ и одобрен подробен устройствен план, който не е бил отменен, изменен или обявен за нищожен. В постановленията е застъпено становището, че спорът за приложението на устройственото законодателство е от административноправен характер и сам по себе си не доказва престъпление по служба.

Съдът не отхвърля общите правни съображения за състава на престъплението по чл. 282 от НК, но приема, че изводът за отказ да се образува досъдебно производство е направен, без да бъдат изяснени ключови обстоятелства по конкретния случай.

Съдът отчита и обрат по делото за ПУП-а от 2008 г.

В определението е отбелязано и друго важно развитие по казуса. Административният съд – Пловдив е прекратил през юни делото по жалбата за обявяване на нищожност на заповедта от 2008 г., с която е одобрен подробният устройствен план. Това определение обаче е било обжалвано и отменено от Върховния административен съд с определение № 9115 от 25 септември 2026 г., като делото е върнато за ново разглеждане.

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Така спорът за ПУП-а продължава по административен ред, докато прокурорската преписка трябва да бъде проверена отново с оглед на пропуските, посочени от Окръжния съд.

Какво следва

Определението на Окръжния съд – Пловдив е окончателно. Преписката се връща на прокуратурата за продължаване на предварителната проверка.

Прокуратурата е длъжна отново да извърши предварителна проверка, но този път при стриктно изследване на фактите за устройството на територията и действията на общинските длъжностни лиц

Съдът не постановява, че е извършено престъпление, не обявява за незаконно строителството и не разпорежда спирането му. Решението му обаче означава, че прокурорският отказ не може да остане в сила в досегашния си вид и че трябва да бъдат проверени обстоятелства, които според съда са били пропуснати.

Ключовите въпроси остават какво е устройственото предназначение на трите имота по действащия ОУП, какви са били задълженията на общинските органи след приемането му и дали те са изпълнени при издаването на визите за проектиране и разрешенията за строеж.