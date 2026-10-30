„Поклон, Будители народни!“ е на 30 октомври от 18:30 ч. Входът е свободен, а концертът е посветен и на 170 години общочиталищно дело в България

Музика, фолклор, танци и слово ще съберат пловдивчани на традиционния концерт „Поклон, Будители народни!“ в навечерието на Деня на народните будители. Събитието ще се проведе на 30 октомври, петък, от 18:30 ч. на Римския стадион, а входът е свободен.

Концертът се организира от Общинския читалищен съюз – Пловдив по повод 1 ноември. Тазгодишното издание е посветено и на 170 години общочиталищно дело в България.

На сцената ще се представят любителски състави, фолклорни групи и музикални и танцови формации към читалищата в града.

От гайда и народни песни до латино танци

В програмата участват гайдарският състав „Караджата“, девическият хор „Евмолпея“, детският танцов колектив „Бул денс“, женският народен хор „Родна песен“ и фолклорната формация „Жарава“.

Публиката ще види още формация „ЖАР“, танцово студио „Милениум“, школите по спортни и латино танци към НЧ „Христо Смирненски – 1935“, както и изпълнители от школите по пеене и пиано към пловдивските читалища.

В концерта се включват също Калин Биркадзе от класа по класическо пеене към НЧ „П. Р. Славейков – 1908 г.“, Мария Банкова от школата по пеене към НЧ „Съвременник – 1986“ и школата за народни танци „Луди Млади“.

Почит към хората, съхранили българския дух

Денят на народните будители се отбелязва на 1 ноември и е посветен на книжовниците, просветителите и духовните водачи, допринесли за съхраняването на българската култура и национално самосъзнание.

Празничният концерт поставя акцент и върху ролята на читалищата като средища на културата, любителското творчество и общностния живот.

Първоначално концертът „Поклон, Будители народни!“ беше обявен за 30 октомври от 18:30 часа на Римския стадион, с вход свободен. Заради неблагоприятните атмосферни условия обаче организаторите от Общинския читалищен съюз – Пловдив отмениха събитието. Към момента няма информация за нова дата или място на провеждане.