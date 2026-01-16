Пловдив с две компании в топ 10 на строителните гиганти по приходи за 2024 г.

Двете пловдивски компании формират общи приходи от над 214 млн. лева

Пловдив затвърждава позициите си като един от водещите центрове на строителния бизнес в страната. Две пловдивски дружества намират място сред първите 10 компании по приходи в сектора „Строителство на жилищни и нежилищни сгради“ за 2024 година, показват данни, публикувани от страницата „Българска индустрия“.

Две пловдивски компании влизат в националния топ 10, като „ГБС Пловдив“ е на второ място по приходи.



графика: Топ 10 строителни компании по приходи за 2024 г.

На второ място в националната класация се нарежда „ГБС Пловдив“ АД, с отчетени приходи от 151,2 млн. лева, което я прави най-силно представящата се компания извън столицата. Дружеството е част от групата „Главболгарстрой“ и традиционно има ключова роля в реализирането на мащабни инфраструктурни и сгради проекти в Южна България.

В топ 10 влиза и още една фирма със седалище в Пловдив – „Арх Ситистрой“ ЕООД, която заема десетото място с приходи от 62,7 млн. лева. Присъствието ѝ сред водещите компании в сектора е поредно доказателство за силната позиция на пловдивските строители на националния пазар.

Топ 10 компании в строителството на жилищни и нежилищни сгради (2024 г.)

№ Компания Седалище Приходи 2024 г. (млн. лв.) 1 Главболгарстрой АД София 313,0 2 ГБС Пловдив АД Пловдив 151,2 3 Хъс Инвест София ЕООД София 116,3 4 Монтаж строителни конструкции АД София 105,1 5 Калистратов груп АД София 104,7 6 Бараж Груп ЕООД София 76,6 7 Артекс Инженеринг АД София 73,6 8 Маркан ЕООД Самоков 72,6 9 Микс Констръкшън ООД София 71,0 10 Арх Ситистрой ЕООД Пловдив 62,8

Източник: „Българска индустрия“

Лидер в класацията остава „Главболгарстрой“ АД – София с приходи от 313 млн. лева, следван от пловдивската компания. Останалите места в топ 10 са доминирани основно от дружества със седалище в София, което прави пловдивското присъствие още по-отчетливо.

София срещу Пловдив: концентрация на капитала и регионално лидерство

Класацията за 2024 г. показва ясно доминиране на софийските компании в строителния сектор – 7 от 10-те дружества в топ 10 са със седалище в столицата. Общите приходи на софийските фирми в челната десетка надхвърлят 860 млн. лева, което затвърждава София като център на най-големия строителен капитал в страната.

На този фон Пловдив се откроява като най-силния регионален контрапункт. Двете пловдивски компании – „ГБС Пловдив“ АД и „Арх Ситистрой“ ЕООД – формират общи приходи от над 214 млн. лева, което поставя града на второ място след столицата по представителство и икономическа тежест в сектора.

Особено показателно е второто място на „ГБС Пловдив“ с приходи от 151 млн. лева – резултат, който изпреварва значително третата компания в националната класация и демонстрира, че Пловдив не е просто строителен пазар, а център за управление и изпълнение на мащабни проекти в Южна България.

Данните подчертават ролята на Пловдив не само като индустриален и логистичен център, но и като сериозен фактор в строителството на жилищни и нежилищни сгради – сектор, който продължава да бъде сред двигателите на местната икономика.

От друга страна, силното представяне на пловдивските строителни компании показва не само, че градът е сред двигателите на сектора в България, а подчертава и актуалния проблем с презастрояването. Въпросът, който остава отворен, е дали Пловдив ще успее да превърне този строителен подем в устойчиво градско развитие, или ще продължи да „наваксва“ инфраструктурата след вече построените сгради.