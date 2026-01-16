Двете пловдивски компании формират общи приходи от над 214 млн. лева
Пловдив затвърждава позициите си като един от водещите центрове на строителния бизнес в страната. Две пловдивски дружества намират място сред първите 10 компании по приходи в сектора „Строителство на жилищни и нежилищни сгради“ за 2024 година, показват данни, публикувани от страницата „Българска индустрия“.
графика: Топ 10 строителни компании по приходи за 2024 г.
На второ място в националната класация се нарежда „ГБС Пловдив“ АД, с отчетени приходи от 151,2 млн. лева, което я прави най-силно представящата се компания извън столицата. Дружеството е част от групата „Главболгарстрой“ и традиционно има ключова роля в реализирането на мащабни инфраструктурни и сгради проекти в Южна България.
В топ 10 влиза и още една фирма със седалище в Пловдив – „Арх Ситистрой“ ЕООД, която заема десетото място с приходи от 62,7 млн. лева. Присъствието ѝ сред водещите компании в сектора е поредно доказателство за силната позиция на пловдивските строители на националния пазар.
Топ 10 компании в строителството на жилищни и нежилищни сгради (2024 г.)
|№
|Компания
|Седалище
|Приходи 2024 г. (млн. лв.)
|1
|Главболгарстрой АД
|София
|313,0
|2
|ГБС Пловдив АД
|Пловдив
|151,2
|3
|Хъс Инвест София ЕООД
|София
|116,3
|4
|Монтаж строителни конструкции АД
|София
|105,1
|5
|Калистратов груп АД
|София
|104,7
|6
|Бараж Груп ЕООД
|София
|76,6
|7
|Артекс Инженеринг АД
|София
|73,6
|8
|Маркан ЕООД
|Самоков
|72,6
|9
|Микс Констръкшън ООД
|София
|71,0
|10
|Арх Ситистрой ЕООД
|Пловдив
|62,8
Източник: „Българска индустрия“
Лидер в класацията остава „Главболгарстрой“ АД – София с приходи от 313 млн. лева, следван от пловдивската компания. Останалите места в топ 10 са доминирани основно от дружества със седалище в София, което прави пловдивското присъствие още по-отчетливо.
София срещу Пловдив: концентрация на капитала и регионално лидерство
Класацията за 2024 г. показва ясно доминиране на софийските компании в строителния сектор – 7 от 10-те дружества в топ 10 са със седалище в столицата. Общите приходи на софийските фирми в челната десетка надхвърлят 860 млн. лева, което затвърждава София като център на най-големия строителен капитал в страната.
На този фон Пловдив се откроява като най-силния регионален контрапункт. Двете пловдивски компании – „ГБС Пловдив“ АД и „Арх Ситистрой“ ЕООД – формират общи приходи от над 214 млн. лева, което поставя града на второ място след столицата по представителство и икономическа тежест в сектора.
Особено показателно е второто място на „ГБС Пловдив“ с приходи от 151 млн. лева – резултат, който изпреварва значително третата компания в националната класация и демонстрира, че Пловдив не е просто строителен пазар, а център за управление и изпълнение на мащабни проекти в Южна България.
Данните подчертават ролята на Пловдив не само като индустриален и логистичен център, но и като сериозен фактор в строителството на жилищни и нежилищни сгради – сектор, който продължава да бъде сред двигателите на местната икономика.
От друга страна, силното представяне на пловдивските строителни компании показва не само, че градът е сред двигателите на сектора в България, а подчертава и актуалния проблем с презастрояването. Въпросът, който остава отворен, е дали Пловдив ще успее да превърне този строителен подем в устойчиво градско развитие, или ще продължи да „наваксва“ инфраструктурата след вече построените сгради.