Почистиха зоната около Велопарк Пловдив преди реконструкцията му

Служители на УниКредит Булбанк и членове на велоклуб „Крива спица“ се включиха в доброволческата инициатива „Зелен ден“, организирана от банката в партньорство с фондация „БиоРазнообразие“, район „Западен“ и Община Пловдив. В рамките на три часа доброволците почистиха и облагородиха около декар и половина от занемареното пространство между Велопарка в парк „Отдих и култура“ и бул. „Свобода“.

Основният фокус на акцията беше почистването на обрасла зона, която през годините често е използвана за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. С общи усилия участниците направиха пространството по-достъпно и приветливо с няколко часа доброволен труд.

За членовете на велоклуб „Крива спица“ инициативата е продължение на дългогодишните им усилия да поддържат района около Велопарка и да привличат общественото внимание към необходимостта от по-добра грижа за зелените пространства. Към момента текат последните съгласувателни процедури по вече изготвения технически проект за мащабна модернизация на Велопарка, възложен от Община Пловдив и подкрепен от кмета Костадин Димитров. Клубът е двигател на идеята и последователно организира акции за почистване и облагородяване, воден от убеждението, че развитието на спортната инфраструктура трябва да върви ръка за ръка с подобряването на средата около нея.

„Липсата на постоянна поддръжка води до постепенно занемаряване на гората. Избуялата храстовидна растителност и ограничената видимост създават условия за превръщането на гората в бунище“, коментират от управителния екип на велоклуб „Крива спица“. Според тях решението не се изчерпва с еднократното почистване, а изисква последователни действия, регулярна поддръжка и ангажираност от страна на институциите и гражданите. От клуба се надяват, че предстоящата модернизация на Велопарка ще бъде повод за по-цялостно облагородяване на прилежащите терени и ще допринесе за превръщането им в предпочитано място за спорт, разходки и отдих.

„Район „Западен“ към Община Пловдив подкрепи доброволческата инициатива, като създаде необходимата организация за разчистването на терена. След извършена фитосанитарна оценка във връзка с предстоящия ремонт на Велопарка е издадена заповед за премахване на саморасла храстовидна растителност. Районната администрация координира и извозването на събраните битови и растителни отпадъци с общинските предприятия „Градини и паркове“ и „Чистота“. Кметът на район „Западен“ Тони Стойчева подкрепя, но и организира инициативи, които насърчават активното участие на граждани, институции и организации за подобряване на градската среда“, съобщиха от „Западен“.

„Районната администрация полага усилия за устойчивото управление и поддържане на зелените пространства в рамките на своите правомощия. Целта ни е чрез целенасочени и регулярни грижи да съхраним гората като жива екосистема, да подпомогнем естественото ѝ развитие и да създадем по-добри условия за възстановяване на растителността. През годините сме организирали няколко инициативи за почистване, които мобилизират гражданската енергия, но и предприемаме и други действия. През пролетта с машина за мулчиране обработихме приблизително 10 декара. Технологията позволява раздробяването на растителни остатъци и подпомага поддържането на терените, като създава по-добри условия за развитието на новите издънки и естественото възстановяване на растителността в гората”, споделя Тони Стойчева.

Предстоящата мащабна модернизация на Велопарка създава много добри възможности за нов етап в развитието на тази част от парк „Отдих и култура“, и по-специално ангажиране с по-активни действия на всички институции за грижата за зелената система.